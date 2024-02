Anne Hathaway cae rendida ante Aitana: "Eres la cosa más bonita..."

La atmósfera de glamour y celebridad se ha apoderado de la Semana de la Moda de Milán, donde los rostros más destacados del mundo del entretenimiento se han dado cita para presenciar los deslumbrantes desfiles y eventos. En medio de este torbellino de celebrities, la cantante española Aitana ha destacado con luz propia, cautivando a todos con su estilo y su presencia junto a rostros de lo más relevantes.

Desde su irrupción en el mundo de la música tras su paso por Operación Triunfo en 2017, Aitana ha experimentado un ascenso meteórico en su carrera, consolidándose como una de las artistas más destacadas del panorama musical actual. En esta ocasión, la joven cantante ha dejado huella en la Milan Fashion Week, donde ha sido protagonista de un encuentro que ha dado mucho de qué hablar en redes sociales.

Durante su estancia en la ciudad italiana, Aitana ha compartido con sus seguidores todo tipo de momentos. Uno de los instantes que más ha captado la atención de todos ha sido su encuentro con la aclamada actriz Anne Hathaway, a quien Aitana admira profundamente, tal y como hemos podido comprobar.

El momento mágico tuvo lugar en un evento posterior al desfile de Versace, donde Aitana y Anne Hathaway se encontraron cara a cara. La actriz, conocida por su talento en películas como 'Princesa por sorpresa' y su influencia en el mundo de la moda, no pudo evitar elogiar el estilo de la cantante catalana. En un vídeo compartido por la propia Aitana en sus redes sociales, se puede ver a una Anne Hathaway encantadora exclamando: "Eres la cosa más bonita. Te ves genial", mientras ambas permanecían cogidas de la mano.

Aitana compartía el encuentro admitiendo: "Necesitaba compartiros esto porque literalmente estoy llorando desde entonces, os quiero. En serio sigo en shock. Amo a Anne Hathaway, se lo he dicho". Este encuentro no solo ha emocionado a la cantante, sino que también ha generado un revuelo en las redes sociales, donde el vídeo se ha vuelto viral en cuestión de horas, con comentarios como: "Por Dios, Anne me dirige una palabra y no vivo para contarlo"