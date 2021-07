Gente

Emérito

Julio Ayesa, íntimo del Rey Juan Carlos I, desvela el motivo real por el que no vuelve a España

Si hay una característica común entre el círculo más cercano al Rey Juan Carlos I esa es la discreción. Sus amigos no suele conceder entrevistas y saben de muy buena tinta que no deben referirse públicamente al monarca o a cualquier otro asunto relacionado con Casa Real. Sin embargo, recientemente, Julio Ayesa, uno de los más allegados al que fuera jefe de Estado ha concedido unas declaraciones muy contundentes al programa ‘Sálvame’, que explican la verdadera razón por la que el padre del Rey Felipe VI todavía no ha vuelto a España desde Abu Dabi, donde reside desde el verano pasado.

Desde su casa de Olite, una pequeña localidad navarra, Julio Ayesa dio respuesta a una de las preguntas que más se ha formulado sobre la realeza en los últimos tiempos, y no pudo ser más claro: “El Rey no vuelve a España porque no quiere que le llamen ladrón”, sentenció desde ‘Sálvame’. Se trata de unas palabras muy contundentes que contrastan con los últimos rumores que han circulado sobre el emérito y que apuntaban un posible e inminente regreso a su tierra. De momento, el suegro de la Reina Letizia continúa felizmente en Abu Dabi, donde cuenta con el apoyo y cariño de sus amigos, a quienes considera familia.

La amistad entre Julio Ayesa y el Rey Juan Carlos I se remonta a los años 50, cuando coincidieron durante el servicio militar. Juraron bandera juntos en Zaragoza, y años más tarde volvieron a ser compañeros, en aquella ocasión de pupitre. Ambos comenzaron sus estudios en Derecho, pero, poco después, el empresario se marchó para continuar su formación en Reino Unido mientras que el monarca contrajo matrimonio con la Reina Sofía y se volcó en su lado más familiar.

Entre las selectas amistades de Julio Ayesa también se encontraba la duquesa de Alba

Julio Ayesa se ha ganado la vida como relaciones públicas, convirtiéndose en una de las figuras más importantes y respetadas del sector. El íntimo del Rey Juan Carlos I ha organizado las fiestas más sonadas de la jet set patria, aunque también cuenta con una completa agenda de contactos internacionales, entre los que se encuentran actores de la talla de Alain Delon o Jean Paul Belmondo; o, como se indica desde Vanity Fair, personalidades políticas como los Kennedy, con quienes entabló muy buena relación, especialmente con las hermanas del expresidente: Pat y Eunice Kennedy.

De vuelta en nuestras fronteras, Julio Ayesa también forjó un vínculo muy fuerte con la duquesa de Alba, y a día de hoy mantiene una amistad con Isabel Preysler, a quien conoció de la mano de Carlos Falcó. Cuando se separaron, el relaciones públicas mantuvo su excelente relación con ‘la reina de corazones’, y a día de hoy también se lleva a las mil maravillas con Vargas Llosa.