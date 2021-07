Así será la SERIE sobre Juan Carlos I

Gente

El grupo Mediapro ultima una serie biográfica sobre el Reinado de Don Juan Carlos, similar a “The Crown”, donde se relatarán tanto su trayectoria como rey como su intimidad. Según adelantó ayer El País, The Mediapro Studio, productura del grupo Mediapro, trabaja ya en una serie de televisión sobre el padre de Felipe VI, un proyecto similar a la exitosa serie de Netflix sobre la familia real británica, aunque aún no tiene asignado canal o plataforma para su emisión. “The Crown” española no tiene fecha todavía prevista para su lanzamiento.

El director de “El Rey” es el guionista Javier Olivares, creador de series que han tenido gran acogida como “El Ministerio del Tiempo” o “Isabel”. Olivares ha basado su inspiración en la obra de Pilar Eyre, “Yo, el Rey”.

“Me encontré en sus páginas una mina de oro, una joya narrativa”, explica Olivares a El País. “Juan Carlos se casó con Sofía con la clavícula y el brazo rotos porque, poco antes, su cuñado Constantino, que practicaba karate, le había dado una paliza. Y mientras su padre Don Juan fallecía en la Clínica Universitaria de Navarra, Mario Conde pululaba en torno a él para lograr que prescindiera de Sabino Fernández Campo como jefe de la Casa del Rey para colocar en su lugar a un hombre de su confianza [Fernando Almansa, amigo íntimo del banquero]”, relata el director.

La relación de los Reyes Eméritos tendrá también su episodio en la serie "El Rey". EFE/ Francisco Gómez

La serie, que contará con tres temporadas, recoge tres etapas bien diferenciadas: “una ascensión que fue muy dura, un auge en el que todos los españoles éramos juancarlistas y un shock final, al constatar lo que no quisimos ver”, asegura.

Corinna Larsen, protagonista también de la serie "El Rey" de Mediapro

“El Rey” recogerá también momentos clave en la trayectoria del monarca como el 23-F y también aspectos de su vida íntima como la relación que se le atribuye con Bárbara Rey, su “affaire” con Corinna Larsen, sus problemas matrimoniales con la Reina Sofía y también sus diferencias con la Reina Letizia.