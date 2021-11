La última provocación de Meghan Markle

Gente

Polémica

La duquesa de Sussex vuelve a estar en el punto de mira mediático tras ser señalada por algunos empleados de Buckingham, quienes la han criticado en Daily Mirror por usar su título real “fuera de contexto” para “jugar en política”.

Esta acusación se producen después de que dos senadoras republicanas confesaran que se sintieron sorprendieron cuando Markle les llamó por teléfono para pedirle que trataran de facilitar ayudas a las familias para que los padres y madres pudieran conciliar su vida laboral y familiar con más comodidad.

La senadora de Maine, Susan Collins, aseguró en un medio que recibió una llamada de la duquesa a su teléfono privado: “Para mi sorpresa, me llamó por mi línea privada y se presentó como la duquesa de Sussex, lo cual resulta un poco irónico”, dijo. “Me alegré de hablar con ella, pero me interesa más lo que la gente de Maine opina sobre las vacaciones pagadas”, añadió.

La duquesa de Sussex, en una imagen de Archivo REUTERS/Toby Melville/File Photo FOTO: TOBY MELVILLE REUTERS

En declaraciones a The New York Times, esta misma persona agregó: “Simplemente dijo que pensaba que la ayuda económica era realmente importante, y le dije que había muchos enfoques diferentes y que la gente estaba trabajando en ello”. Sin embargo, no ha sido la única política que asegura haber hablado con Meghan. Otra senadora de Virginia Occidental, Shelley Moore Capito, también dijo que la esposa del príncipe Harry le había llamado y que también en esta ocasión se presentó usando su título real.

Tras estas declaraciones, un asistente de palacio dijo en The Telegraph que Meghan debería “mantenerse alejada” de estas conversaciones. “Como miembro de la familia real, si usas el título significa que te mantienes alejado de ese tipo de cosas. De lo contrario, está usando el título fuera de contexto y la gente cuestionará tus motivo. La familia real no tiene voz en la política estadounidense”, explicó.