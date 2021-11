Alberto de Mónaco desmiente que tenga problemas de pareja y pide privacidad: “Dejadnos tranquilos un tiempo”

Gente

Casa Real

Alberto II de Mónaco desmintió este jueves los constantes rumores que apunta a que tiene problemas de pareja con su esposa Charlene y apuntó que la princesa se está recuperando en el extranjero de las secuelas de las operaciones que ha sufrido este año.

“No sufre ninguna enfermedad grave o incurable, no es tampoco un problema de pareja. Nuestra pareja no está para nada en peligro, quiero ser claro sobre esto. Se trata de las consecuencias de todas las operaciones que ha sufrido en los últimos meses”, indicó en una entrevista a Paris Match.

Después de varios meses en Sudáfrica, donde cayó enferma y tuvo que someterse a varias intervenciones, la princesa regresó a Mónaco a principios de noviembre pero, según su marido, “a su vuelta fue consciente de que su estado de cansancio profundo no le permitía afrontar sus obligaciones” y de que necesitaba recibir ayuda.

Prince Albert II of Monaco waves as his children Prince Jacques and Princess Gabriella show messages for their mother Princess Charlene, from the balcony of the the Monaco Palace during ceremonies marking National Day, Friday Nov.19, 2021 in Monaco. Princess Charlene is currently convalescing in a confidential place after battling with poor health over the past few months. (AP Photo/Daniel Cole) FOTO: Daniel Cole AP

“Decidimos juntos, con nuestra familia cercana, que lo mejor era que pudiera descansar tranquilamente, fuera de Mónaco, en el extranjero, por razones evidentes de discreción y comodidad”, añadió el jefe de Estado, que confió en que ese “retiro terapéutico” le permita recuperarse completamente.

Charlene, según añadió, necesita tranquilidad: “Es necesario que todo el mundo lo entienda. Lo digo amablemente: Dejadla tranquila. Dejadnos tranquilos un tiempo”.