Así sería el mensaje navideño de la Reina Letizia

¿Qué diría la Reina si pudiera dirigirse a todos los españoles una vez al año a través de las cámaras de TVE? Este artículo es un ejercicio de pura ciencia ficción, basado en todos los discursos pronunciados por doña Letizia a lo largo del último año. Pero es también un recorrido puntilloso por las palabras de la Reina en este 2021. ¿Qué otros realidades complementarias alumbraría si tuviera la oportunidad de dirigir un discurso de fin de año? ¿En qué temas pondría su “real” acento? ¿Cómo se complementaría con el tradicional mensaje de Felipe VI?

La Reina escoge cuidadosamente su agenda y los actos en los que quiere levantar su voz. Lo ha hecho en 13 ocasiones en 2021 y en torno a pilares tradicionales en sus apariciones:

La Reina sonríe junto a Gustavo Suárez Pertierra, responsable de Unicef en España. EFE/Emilio Naranjo FOTO: Emilio Naranjo EFE

Quizá sus primeras palabras irían dirigidas a quienes conviven con enfermedades raras. “En los últimos meses, todos y cada uno de vosotros habéis sido, aún más, un ejemplo y una referencia de dignidad, de valor y de fuerza”. Así se lo dijo en su Día Mundial: “Ellos son quienes más sabían de resiliencia, de cómo trabajar unidos, de pacienci la protección de la infancia; la brecha digital; la investigación y detección precoz de las enfermedades raras, la lucha contra el cáncer, los objetivos de desarrollo sostenibles o el trabajo solidario de decenas de entidades y asociaciones.a, de confinamiento, de perseverancia, de esperanza, también de dolor, de cómo enfrentarse a los problemas”.

Ellos y sus familias -dijo entonces- nos han enseñado sobre “vulnerabilidad y empeño”. “Empeño en recuperar la plena actividad en las terapias vitales para las personas con estos síndromes. Empeño en seguir buscando recursos debajo de las piedras para que la investigación científica no se pare. Empeño en agilizar los diagnósticos, en fortalecer el tejido asociativo, en normalizar cuando sea posible la vida de una persona con una enfermedad rara”. Esta es una causa a la que Letizia está unida desde hace años y, en 2021, ha llevado su empeño hasta las ONU, para respaldar una iniciativa al respecto.

Infancia y desigualdades

La infancia también ocuparía otra parte de este hipotético mensaje. “Todo el progreso logrado ha retrocedido, a causa de la pandemia, en todos los indicadores importantes de la infancia”, dijo en el 75 aniversario de UNICEF. “En muchos lugares del mundo, hay un número poco soportable de escuchar de niños y de niñas que no tiene qué comer, que no pueden ir al colegio, que están siendo explotados laboral o sexualmente, o los dos, que no tienen acceso a servicios de saneamiento básico o a servicios sanitarios decentes”.

La Reina Letizia preside el “Día de Internet Segura” Josefina Blanco / Europa Press 11/02/2020 FOTO: Josefina Blanco Europa Press

Otra de sus preocupaciones es el acceso a las nuevas tecnologías como autopista hacia el progreso. “Debemos intentar hacer compatible un uso responsable, respetuoso, crítico y creativo de la tecnología para todos, sobre todo los menores, con el desarrollo de las capacidades digitales para propiciar un progreso inclusivo y sostenible”, explicó durante otro acto en febrero. “Sin que eso suponga que bajemos la guardia en asuntos como la privacidad y la reputación, el ciberacoso, las tecnoadicciones, la gestión de la seguridad o la posible degradación de nuestra capacidad de atención y concentración”.

Solidaridad y alimentación

Se deduce de sus mensajes que la Reina es consciente de lo que implica esa brecha digital, “que lo es también de género”. Como esa fina línea que separa quedarse fuera o no del acceso a muchos servicios… “3.500 millones de personas no tienen acceso a internet por diferentes razones”, explicó en el acto organizado por la Fundación Microfinanzas BBVA. “Y todo eso se traduce en más vulnerabilidad, en mayor desigualdad, en más exclusión, en menor desarrollo y menor progreso”.

La conciencia social de Letizia se plasma en toda su agenda. En otro acto sobre los 16 proyectos sociales apoyados por el Banco Santander, agradeció ver cómo es posibles pasar de las palabras a los hechos. “Como país, debemos sentirnos contentos por vuestros logros, los logros de quienes seguís trabajando cada día, desde hace muchos años, para que seamos más justos, más inclusivos y más responsables”.

Letizia podría citar decenas de casos de estas entidades cuyo trabajo conoce meticulosamente, como confesó en el Día de la Cruz Roja. “Tuve la oportunidad de visitar uno de los locales de Cruz Roja en Madrid”, explicó. “Allí vi a profesionales y voluntarios atender de forma impecable y eficaz a una anciana sola, a un niño que necesitaba ayuda con los deberes, a una señora que quería acceder a formación para reincorporarse al mercado laboral, a una joven madre que necesitaba acceder a los servicios básicos para familias en riesgo de exclusión”.

A las personas con discapacidad intelectual les volvería a decir que son “muy valientes” y un “ejemplo” en su conquista de espacios para la toma de decisiones. Y quizá alguna mención habría también al “derecho a una alimentación adecuada” y a unos sistemas alimentarios “sostenibles”, como expuso ante la FAO.

Y un libro o dos…

Y el broche sería, quizás, una recomendación literaria para los más pequeños, para recordarnos “la emoción de la lectura y el poder reparador de un buen libro”. Leer solo reporta beneficios. Así lo dijo en la entrega de los premios SM de literatura infantil y juvenil, donde recomendó a, sin distinción de edad, las obras ganadoras: ‘Un bosque en el aire’ y ‘El cofre de nadie’. Aunque también podría enumerar las obras que compró en el stand de SM de la Feria: ‘Amar es como se llame’ y ‘Los jóvenes cuentan’.