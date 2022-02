Pablo Urdangarin espera una reconciliación entre la infanta Cristina e Iñaki Urdangarin

Las pasadas semanas corrieron ríos de tinta sobre las imágenes de Iñaki Urdangarin en las que aparecía paseando por la playa junto a una desconocida acompañante que resultó ser Ainhoa Armentia, una compañera de trabajo del que fuera duque de Palma. La polémica estuvo en boca de todos y a la infanta Cristina y su todavía marido no les quedó más remedio que pronunciarse al respecto, anunciando mediante un comunicado la “interrupción” de su relación matrimonial, un eufemismo que apuntaba a un futuro divorcio. Sin embargo, ahora es su propio hijo, Pablo Urdangarin, quien deja abierta la puerta a una posible reconciliación entre sus padres.

El joven, que ha mostrado una actitud ejemplar con la prensa a lo largo de todo el escándalo, ha respondido con tono esperanzador cuando los reporteros le han preguntado sobre un posible acercamiento entre la infanta Cristina e Iñaki Urdangarin: “Yo creo que sí, sería lo normal”. A juzgar por sus palabras, Pablo Urdangarin espera que sus padres puedan reconducir su relación tras uno de los baches más duros por los que les ha tocado atravesar. “Sí, ojalá”, insiste el primo de la princesa Leonor y la infanta Sofía ante la idea de volver a ver a su familia unida.

Pablo Urdangarin durante su partido de balonmano con el Barça B contra el Finestrelles SC Handbol Esplugues, a 29 de enero de 2022 FOTO: Lorena Sopêna Europa Press

Eso sí, Pablo Urdangarin no ha querido confirmar ni desmentir un posible viaje de su madre hasta Barcelona para reunirse con él, aunque de las palabras del joven se entiende que tiene muchas ganas de ver a la infanta Cristina tras la polémica en la que se ha visto inmersa: “Eso no lo sé no estoy seguro, ojalá que venga”.

Lo cierto es que, la semana pasada, fue el propio abogado del ex duque de Palma quien dejó abierta la posibilidad de que ella e Iñaki Urdangarin pudieran reconciliarse, dejando caer que la hija de don Juan Carlos y doña Sofía estaría dispuesta a perdonar a su marido: “Su alteza es extraordinaria y las personas extraordinarias a veces hacen cosas extraordinarias, no voy a decir nada más”. Además, el letrado Mario Pascual recalcó en varias ocasiones que, de momento, no se había producido una separación oficial entre el matrimonio, sino una especie de tiempo muerto en el que esperan reflexionar y aclarar las ideas sobre su futuro en común.