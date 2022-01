Pablo Urdangarin asegura que no tendría problema en conocer a Ainhoa Armentia “si surge la ocasión”

Desde que se publicaron unas imágenes de su padre paseando con una compañera llamada Ainhoa Armentia, Pablo Urdangarin no ha dudado en dar la cara y responder a las preguntas de la prensa, haciendo gala de su gran educación y saber estar en estos delicados momentos para la familia. Y esta vez, tras el comunicado emitido por la infanta Cristina e Iñaki Urdangarin en el que anunciaban que habían decidido “de común acuerdo, interrumpir su relación matrimonial”; tampoco ha querido esconderse.

El segundo hijo de los ex duques de Palma, en declaraciones a Europa Press, ha asegurado que no le está pasando factura la presión mediática porque es algo “a lo que ya está acostumbrado, la verdad, porque es lo que hay”. De esta manera el jugador de balonmano afirma que se encuentra “muy bien” y está llevando “bien” el torrente de informaciones que rodean a sus padres en los últimos días: “Estamos todos bien y contentos, muchas gracias”.

Pablo Urdangarin en el aeropuerto junto a sus compañeros de equipo, a 26 de enero de 2022, en Barcelona (España). FOTO: Lorena Sopêna Europa Press

Además, el joven ha aclarado a dicho medio que ninguno de sus hermanos conoce a Ainhoa Armentia: “No, no, la verdad que nadie. No creo que nadie haya conocido a Ainhoa”. Y desvela que él no tendría problema en encontrarse con la nueva amiga especial de su padre: “No sé, bueno, si surge la ocasión sí”.

Y, presumiendo de la templanza que le caracteriza para tratar a la prensa, Pablo Urdangarin prefiere no responder a las preguntas referidas a la Infanta Cristina.