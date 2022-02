“Gladys”, el apodo secreto que el príncipe Carlos le dio a Camilla

“¿Quién es Fred?”, pregunta Diana de Gales, en la temporada 4 de “The Crown”. “Es mi apodo para el Príncipe de Gales, responde Camilla Parker Bowles durante una cena. Y me llama Gladys. En un episodio, irónicamente titulado “Cuento de hadas”, Lady Di descubre en la oficina de su futuro esposo (Carlos de Inglaterra) los dibujos de un brazalete grabado con las iniciales de “Fred y Gladys”. Apodos que se habrían inspirado en los personajes de la serie radiofónica “The Goon Show” , emitida por la BBC a partir de los años 50. El príncipe Carlos y Camilla Parker Bowles (entonces, todavía Camilla Shand) habrían usado estos apodos en particular durante el inicio de su romance, cuanto teníán veinte años.

Diana de Gales y Camilla Park FOTO: Gtres

La madre de los príncipes William y Harry almorzó con Camilla en 1981. Según “RadioTimes”, supo el significado de estos apodos a través de un amigo del príncipe de Gales y por una nota encontrada en el apartamento de éste. Además Diana no habría descubierto de inmediato los planes para el brazalete “Fred and Gladys”, sino el brazalete en sí, unos días antes de su matrimonio con el príncipe, el 29 de julio de 1981.

Sin embargo, según Jonathan Dimbleby, ex periodista de la BBC y autor de “Prince of Wales: A Biography” (1994), publicado por William Morrow & Co, estas iniciales más bien significarían “Girl Friday”. O bien el otro apodo que le dio el príncipe Carlos a Camilla Parker Bowles, en honor a la película “His Girl Friday”, de Howard Hawks, estrenada en 1940.

Cualquiera que sea el verdadero significado de las iniciales, permitieron que Lady Diana entendiera que la duquesa de Cornualles estaba enamorado de Carlos. “Diana me confió, mucho más tarde, durante una de nuestras conversaciones privadas, que se había sentido como un cordero enviado al matadero mientras caminaba hacia el altar, lo cual fue muy triste”, afirmó la experta en realeza Jennie Bond en el Canal. 5 documental “Charles and Camilla: King and Queen in Waiting”. Los últimos diez episodios de “The Crown” podría así acabar de empañar la imagen del príncipe Carlos, cuya popularidad nunca alcanzó la de su ex mujer, fallecida el 31 de agosto de 1997.