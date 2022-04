Casa Real, afectada por la polémica ‘Operación Deluxe’ de La fábrica de la tele

Hace ya algunas semanas salió a la luz la conocida como ‘Operación Deluxe’, una investigación policial sobre la filtración de información privada y confidencial de algunos rostros muy conocidos. En el sumario aparecen como afectados más de un centenar de famosos, entre los que se encuentran Belén Esteban, Rosa Benito, Omar Montes, Ivonne Reyes, Àlex Casademunt o Isabel Pantoja, y ahora se ha dado a conocer que Casa Real también podría estar implicada en la trama.

El policía nacional que filtraba información a los periodistas y que ya se ha retirado del cuerpo también introdujo los apellidos de Borbón en el buscador de expedientes, tal y como consta en el sumario al que ‘Jaleos’ ha tenido acceso. La intención sería encontrar documentos relativos a la familia del Rey que pudieran utilizar periodistas vinculados a ‘Sálvame’ y La fábrica de la tele, la productora que desarrolla el programa de corazón.

El propio policía reconoció haber filtrado esta información a determinados profesionales de la información, aunque negó rotundamente haberse lucrado económicamente. “Eso es verdad. Se los he dado. No lo voy a negar porque él me pedía ciertos favores y yo se los decía”, explicó en una entrevista con ‘El Confidencial’.

Isa Pantoja en 'El programa de Ana Rosa' FOTO: La Razón Mediaset

Isa Pantoja será uno de los muchos rostros conocidos que, independientemente de la investigación y las propias acciones que pueda llevar a cabo la Fiscalía, emprenderá acciones legales contra ‘Sálvame’ por la filtración de su información confidencial, según reveló Daniel Carande en ‘Es la mañana de Federico’.

La implicación de La fábrica de la tele

En cuanto se dio a conocer la investigación policial y se apuntó a la productora de ‘Sálvame’ como implicada de la trama, La fábrica de la tele emitió un comunicado en el que aseguraba que sus operaciones se ajustaban siempre a la legalidad. Sin embargo, los medios de comunicación que han tenido acceso al sumario policial insisten en la involucración de la empresa y de algunos de sus altos rangos, como David Valldeperas, Óscar Cornejo o Adrián Madrid, que estarían siendo investigados por las autoridades.

De ser acusados por un delito de revelación de secretos y de descubrimiento podrían enfrentarse hasta a tres años de cárcel por cada una de las víctimas, entre las que, recordemos, podría encontrarse más de un centenar de famosos.