Diego Arrabal se pronuncia tras ser acusado de participar en la ‘Operación Deluxe’

En las últimas semanas se ha dado a conocer que se está desarrollando una importante investigación policial en la que estarían implicados algunos de los rostros más conocidos de la televisión. La operación, bautizada como ‘Deluxe’, apunta a que importantes cargos de La fábrica de la tele, la productora de ‘Sálvame’ y otros programas de televisión, habrían accedido de forma ilícita, a través de un policía nacional, a información privada sobre más de un centenar de famosos. En este sentido, algunas voces han señalado a Diego Arrabal como presunto implicado en la trama, y el paparazzo no ha tardado en pronunciarse tras recibir estas graves acusaciones.

Fue un conocido creador de contenido de las plataformas digitales quien sugirió que Diego Arrabal podría haber participado, de alguna manera, en la ‘Operación Deluxe’, y ahora ha sido él mismo quien ha negado a través de su canal de Youtube cualquier tipo de implicación. El fotógrafo avisa de que “no voy a tolerar” que se intente manchar así su imagen, y recuerda a las personas que lo han señalado que podrían haber incurrido en un delito “por dar a entender cosas que no son o que son, pero no como las cuenta usted”.

Además, Diego Arrabal ha contado con la intervención en su canal de Yotube de un periodista que dice haber tenido acceso al sumario de la ‘Operación Deluxe’, y confirma que entre los cientos de páginas del documento no aparece el nombre del paparazzo. Del mismo modo, tacha a Gustavo González de “cabeza de turco” o “tonto útil” de La fabrica de la tele, a quien acusa de haberse lucrado a costa del colaborador: “A él le han dado la limosna de tenerlo en la silla de ‘Sálvame’, pero es la productora quien ha ganado millones con todo esto”.

Belén Esteban sería una de las afectadas por la 'Operación Deluxe' FOTO: Gtres

Atendiendo siempre al testimonio del periodista que ha participado en el canal de Diego Arrabal, parece que Gustavo González tenía fácil acceso a un amigo policía que conocía a su padre, guardia civil. La fábrica de la tele habría utilizado, supuestamente, este vínculo para solicitar al colaborador información privada de diferentes rostros conocidos, entre los que se encontrarían Omar Montes, Rosa Benito o Belén Esteban.

Recientemente, el propio policía implicado reconocía en ‘El Confidencial’ haber facilitado información de este tipo a Gustavo González, aunque asegura que nunca se lucró de ninguna forma: “Eso es verdad. Se los he dado. No lo voy a negar, porque él me pedía ciertos favores y yo se los decía”.