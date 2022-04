El padre de Meghan Markle ataca a los duques de Sussex: “Han abofeteado a la reina”

La mala relación entre Thomas Markle y su hija, Meghan dura ya varios años. El padre de la duquesa de Sussex aprovecha cualquier ocasión para arremeter contra su hija y últimamente utiliza su apellido para ganarse la vida. El padre de la exactriz ha montado un canal de YouTube, Remarkable friendship, junto a su amigo, Karl Larsen, en el que hablan de todo.

En el tercer episodio han hablado de los Oscar, y cómo no del incidente de Will Smith y Chris Rock, y también del homenaje al príncipe Felipe de Edimburgo en el primer aniversario de su fallecimiento y alq ue no asistieron ni Meghan Markle ni Harry de Inglaterra.

Meghan Markley y el príncipe Harry. Reuters FOTO: Caitlin Ochs REUTERS

“No sé tú, pero de veras que yo estoy completamente en shock con lo de que el príncipe Harry no haya hecho acto de presencia”, comenzó diciéndole Larsen. Thomas no pierde la oportunidad de atacar entonces a su hija y a la familia real. ·Pues sí: que asistieran y homenajearan al príncipe Felipe por toda una vida de servicio al Estado era muy importante para la reina, y al no haberse presentado le han dado un bofetón”, opina Thomas.

Un acto que a Thomas Markle le parece “imperdonable” y que no deberían excusarles . “Pero quitando eso, fue un gran homenaje y muy merecido para ese hombre”.

“Bueno, yo odiaría pensar que, tal vez, fue tu hija Meghan la que le dijo a Harry: ‘Tú verás si quieres ir al homenaje del hombre que supuestamente te dijo que no te casas con una actriz y que solo salieses con ella y…’. Quizá esa fue la razón. No lo sé”, agregó Larsen, que obtuvo como respuesta de Markle: “Yo tampoco sé cuál ha sido la razón, pero no hay excusa. Es una bofetada a la reina y con eso ya es terrible”.