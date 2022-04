¿Dónde está Froilán? La gran ausencia del hijo de la Infanta Elena en la visita a Don Juan Carlos

El Rey Don Juan Carlos está disfrutando de la semana de vacaciones de Semana Santa con sus hijas y sus nietos en Abu Dabi. Las infantas han ido a visitar en familia a su padre y han compartido una simbólica imagen de todos juntos, un posado bastante significativo donde aparecen todos muy sonrientes y felices de poder estar todos juntos de nuevo, después de tanto tiempo sin reunirse. Se puede apreciar la buena sintonía que hay entre todos y, en concreto, la buenísima relación que mantiene Don Juan Carlos con su nieta Victoria Federica, que aparece junto a él y posan de una manera muy cercana y entrañable.

Pero, sin duda, lo que más ha llamado la atención de la imagen es la ausencia de su nieto Froilán, el hijo de la infanta Elena. El hermano de Victoria Federica es el único nieto que no ha ido a visitar a su abuelo, a excepción de la Princesa Leonor y la infanta Sofía, en estas fechas tan señaladas para toda la familia, siendo un viaje muy significativo y simbólico para todos los pertenecientes a la Familia Real. Muchas incógnitas hay sobre el motivo de su rechazo al viaje familiar.

El Rey Don Juan Carlos junto a sus hijas y nietos FOTO: EUROPA PRESS EUROPA PRESS

Sabemos que el hijo de la infanta Elena y Don Jaime de Marichalar tiene un romance con una joven influencer de 25 años, Belén Perea. El joven, tras su ruptura con Mar Torres, ha recuperado la ilusión en el amor junto a la joven y han sido varias veces pillados juntos. Aún así, llevan la relación de la manera más discreta que pueden y la instagramer no sube ninguna foto con el nieto de Don Juan Carlos. Quizá, el motivo por el que Froilán no ha ido a visitar a su abuelo, ha sido este. Puede ser que ambos jóvenes hayan decidido disfrutar de las vacaciones de Semana Santa juntos. Pero, de momento, no hay rastro del hermano de Victoria Federica y la incógnita sigue aún sin resolverse.

Pese a su ausencia, el viaje de las infantas y sus hijos ha sido muy especial para el monarca. Don Juan Carlos ha podido disfrutar de su familia durante unos días como hacía muchísimo tiempo no pasaba. No cabe duda de que se lo están pasando muy bien y que están aprovechando estos días de relax para desconectar. Seguro que a la siguiente visita Froilán se apunta.