La vedette que ha puesto a Charlène y Alberto de Mónaco en el punto de mira

La polémica sigue sacudiendo los cimientos del Palacio Grimaldi. Después de que se diera a conocer la separación de Alberto y Charlène de Mónaco, que se habría mudado a Ginebra y solo regresaría al principado cuando su agenda oficial lo requiera, ahora los ojos de la opinión pública apuntan de nuevo al matrimonio por su relación con una conocida vedette: Dita Von Teese. Según ha revelado la periodista alemana Anika Helm, el monarca se habría citado con ella en los últimos días, un encuentro que ha dado mucho que hablar entre la ciudadanía monegasca.

Al parecer, su encuentro estuvo motivado por el estreno del espectáculo de la vedette, ‘The Art of the Teese’, en la Ópera de Montecarlo. El príncipe habría querido felicitarla en persona, pero, además, la Casa Real le ha hecho llegar un escrito cuyo contenido no se ha dado a conocer. “Nota manuscrita del príncipe Alberto de Mónaco”, ha publicado Dita Von Teese en sus redes sociales, junto a una imagen en la que se aprecia el sobre cerrado con el sello de los Grimaldi. Por lo visto, la relación de la modelo con el soberano y su familia es de lo más estrecha. De hecho, en 2018 también se publicó una fotografía en la que aparecía junto a Charlène de Mónaco y que dio mucho que hablar.

Charlène de Mónaco, junto a sus hijos en su última aparición pública FOTO: Pool/ABACA GTRES

Este asunto que ha puesto el foco en el regio matrimonio llega en lo que parece ser su peor momento como pareja. Se comenta que el príncipe Alberto y Charlène de Mónaco habrían llegado a un acuerdo millonario por el que se permitiría a la exnadadora llevar una vida “independiente” de la Corona, pero con el compromiso de mantener su papel de consorte siempre que se le requiera. Recientemente, la sudafricana reapareció públicamente tras haberse ausentado del foco público durante una buena temporada. Lo hizo acompañada de su todavía esposo y los hijos que tienen en común, los mellizos Jacques y Gabriella.

Pese a la imagen de unidad que pretendían mostrar, la aparición estelar de Charlène de Mónaco junto a su familia no ha servido para acallar los rumores que incluso hablan de divorcio inminente. De hecho, fue una propia tía del príncipe Alberto quien manifestó en unas recientes declaraciones que el matrimonio atravesaba su peor momento y que la separación llegaría más pronto que tarde.