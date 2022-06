Estos son Gauthier Destenay y Juraj Rizman, los únicos hombres que acompañan a la Reina Letizia y a las primeras damas

Mientras los líderes que participan en la cumbre de la OTAN que ha blindado Madrid con fuertes medidas de seguridad se reúnen para reflexionar sobre el futuro de la alianza y el conflicto entre Rusia y Ucrania, sus acompañantes recorren junto a la Reina Letizia algunos de los puntos de mayor interés turístico de la capital y sus alrededores. En esta mañana del miércoles 29 de junio, se han trasladado hasta La Granja, en Segovia, para visitar la Real Fábrica de Cristales, los jardines o la exposición de tapices.

La Reina Letizia posa con los acompañantes de los mandatarios que asisten a la cumbre de la OTAN FOTO: Ballesteros EFE

El encuentro de las parejas de los mandatarios ha dado lugar a una imagen histórica en la que posan juntas mujeres tan conocidas como Jill Biden, Begoña Gómez o la Reina Letizia, pero también se encuentra en la fotografía el rostro de dos hombres, los únicos que las han acompañado en su visita por La Granja y, posteriormente, el Museo Reina Sofía. Se trata de Gauthier Destenay, el marido del primer ministro de Luxemburgo, Xavier Bettel; y Juraj Rizman, pareja de la presidenta de Eslovaquia, Zuzana Čaputová.

Gauthier Destenay, marido del presidente de Luxemburgo, con la Reina Letizia FOTO: Jesus Briones GTRES

En el caso de Gauthier Destenay, es la segunda vez que se suma a este tipo de encuentros como pareja de uno de los mandatarios, un hombre abiertamente homosexual, coincidiendo además con las celebraciones del Día del Orgullo LGBTIQ+, que tuvo lugar el pasado 28 de junio. La pareja se dio el “sí, quiero” en 2015, y aunque el primer ministro de Luxemburgo nunca ha ocultado su condición, tampoco quiso utilizarla como una oportunidad para hacer política. “Sólo tengo una vida, y no quiero ocultarla. Pero yo no he sido nunca el candidato gay. La gente no me votó porque fuera homosexual o heterosexual”, señaló entonces en una entrevista con “Los Angeles Times”.

Los Reyes Felipe y Letizia posan con la presidenta de Eslovaquia, Zuzana Čaputová, y su pareja, Juraj Rizman FOTO: Pool Efe GTRES

En lo que respecta a Juraj Rizman, es pareja de la presidenta de Eslovaquia desde 2020, aunque se conocieron en 2018. Un año después, ella asumió el poder del Ejecutivo, y él decidió dejar su trabajo de consultor de Comunicación de Presidencia porque consideró que podría haber incompatibilidades entre su cargo y su relación sentimental. Por parte de Zuzana Čaputová, ella se divorció de su marido, Ivan Čaputa, en 2018.