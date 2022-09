El príncipe Harry se enteró del fallecimiento de Isabel II cinco minutos antes del anuncio oficial

Según los informes, el príncipe Harry se enteró del fallecimiento de su abuela tan solo cinco minutos antes del anuncio oficial. Fue su padre, el rey Carlos III quien le llamó cuando el duque estaba a punto de aterrizar en Aberdeen, a 50 millas del castillo de Balmoral, donde murió la monarca, el 8 de septiembre, a los 96 años, según informó ayer The Telegraph. Cuando el avión aterrizó, la noticia ya se había comunicado.

En respuesta al informe, un portavoz del rey enfatizó que “la noticia se hizo oficial cuando todos los miembros de la familia habían sido informados”. Sin embargo, el representante de Carlos III no aclaró en qué momento se informó a Harry de Inglaterra del fallecimiento de su abuela, pero “el rey insistió en que la declaración oficial no debía publicarse hasta que todos los miembros de la familia fueran informados”.

Una fuente cercana a Page Six afirma que “Harry solo se enteró cinco minutos antes que el resto del público simplemente porque estaba en el vuelo a Escocia y no era localizable”. A los miembros de la familia se les informó la noche anterior sobre el deterioro de la salud de la Reina, pero no se consideró lo suficientemente grave como para que todos se apresuraran a ir a Balmoral, según el informe.

El príncipe Harry, con semblante serio hoy en el funeral de Isabel II. (Hannah McKay/Pool Photo via AP) FOTO: Hannah Mckay AP

Sin embargo, a la mañana siguiente, la situación cambió y todos se organizaron para estar junto a la reina Isabel. El príncipe Harry se retrasó algo más que su hermano ya que se encontraba junto a Meghan Markle en Alemania, donde estaba prevista su visita para los Juegos Invictus.

La noticia del fallecimiento sorprendió a los Sussex en Alemania. (Danny Lawson/Pool Photo via AP) FOTO: Danny Lawson AP

Su hermano, el príncipe Guillermo, se unió a sus tíos, el príncipe Andrés y el príncipe Eduardo, para volar juntos desde RAF Northolt a Aberdeen, aterrizando a las 3:50 p.m. Según los informes, el vuelo de Harry no despegó del aeropuerto de Luton hasta las 5:35 p.m.

El comunicado se emitió a las 6:30 p. m. y el avión de Harry aterrizó 16 minutos después. Fue fotografiado llegando a Balmoral una hora después, con semblante pálido y destrozado.