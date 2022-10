Buckingham quiere que la Reina Camilla deje de ser “consorte”

Durante la celebración del Jubileo de Platino de Isabel II, en el que se conmemoraban sus 70 años en el trono, la Reina expresó su deseo de que Camilla fuera considerada Reina consorte cuando el príncipe Carlos accediera al trono. Tras su fallecimiento, el pasado 8 de septiembre, el término “consorte” podría desaparecer tras la coronación de Carlos III, el próximo 6 de mayo.

El Palacio de Buckingham quiere que el término se elimine poco a poco y de manera discreta, para que Camilla sea llamada solo Reina Camilla. Así lo ha revelado “The Telegraph” y señalan que la decisión dependerá de la acogida que la mujer de Carlos III tenga entre los británicos en los próximos meses.

Las consortes de los monarcas británicos anteriores también adoptaron el título de forma simple, como la reina madre, la reina María o la reina Alexandra

Como reina, Camilla ya anunció en su 75 cumpleaños que seguiría dedicada a sus labores de ayuda a las mujeres maltratadas así como a los refugiados del sur de Londres.

En su discurso como Rey Carlos III no se olvidó de mencionar a Camilla. «Ya no me será posible dedicar tanto de mi tiempo y energías a las organizaciones benéficas y los asuntos que me importan tanto. Pero sé que este importante trabajo continuará en las manos confiables de otros. Este también es un momento de cambio para mi familia. Cuento con la amorosa ayuda de mi querida esposa, Camilla».