Las “destructivas” consecuencias que tendrán las memorias del príncipe Harry

El foco mediático se sitúa en el príncipe Harry desde que este jueves se hiciera público el título, la fecha y la portada de sus memorias. Tal y como anunció la editorial Penguin Random House, el libro se llamará ‘Spare’, verá la luz el 10 de enero y se presenta como un relato contado con “honestidad cruda e inquebrantable” y lleno de “perspicacia, revelación, autoexamen y sabiduría duramente ganada sobre el eterno poder del amor sobre el dolor”.

Un esperado libro que no está exento de polémica, y es que según confesó al Daily Mail el experto real Richard Fitzwilliams, “las consecuencias de esto serán de gran alcance y pueden ser altamente destructivas”. Además, matiza que el título de dichas memorias “implica que Harry no fue valorado o ... que no se sintió en el centro de los acontecimientos”.

Según Fitzwilliams, la publicación de ‘Spare’ tiene al Palacio de Buckingham “muy preocupado, sobre todo teniendo en cuenta que se trata de los primeros meses del reinado de Carlos”. “Sin duda habrá entrevistas, publicaciones por entregas y un sinfín de especulaciones sobre estas memorias... Debería haber esperado muchos años para contar su historia”, dice.

El príncipe Carlos, Camila y Meghan Markle escuchan el discurso de Harry en un acto oficial

“Una bomba de relojería”

Mark Borkowski, otro de los autores reales, predice también que “el daño a la familia real será grande” y que “la represalia de Carlos podría incluir no dar a sus hijos sus títulos de príncipe y princesa, e incluso retirar sus propios títulos de duque y duquesa de Sussex”.

Borkowski también asegura que a la familia real le espera “una Navidad nerviosa... ya que anticipan lo peor”. “Para el nuevo rey, que aún planea su coronación, esto no podría haber llegado en peor momento”, sentencia.

Tom Bower, el autor de ‘Revenge: Meghan, Harry y la guerra entre los Windsor’, aseguró a Page Six que los familiares de Harry están “enormemente nerviosos” por “Spare”, que describió como una “bomba de relojería”.

También se ha informado de que Carlos prohibirá a Harry acudir a su coronación, prevista para el 6 de mayo de 2023, si el libro del duque es crítico con la reina consorte Camilla. “Una cosa es que Harry ataque a Carlos; él puede asumirlo. Pero si Harry le obliga a elegir, atacando a Camilla en su libro, no tengo ninguna duda de que elegirá a Camilla”, dijo recientemente una fuente al Daily Beast.