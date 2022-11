Así es el huerto ecológico de la Reina Doña Letizia, uno de sus mayores secretos

La Reina Doña Letizia tiene un huerto secreto ecológico en Zarzuela. La madre de la Princesa Leonor es una fanática de la vida sana y de la alimentación sin aditivos y presta mucha atención a la parcela donde se encuentran los cultivos de cosecha propia, ecológica y libre de pesticidas. Doña Letizia, embajadora de la FAO de la alimentación, ha puesto mucho esmero en que el huerto esté abonado de manera orgánica y natural, con estiércol y gusanos, ya que de ahí salen la mayoría de frutas y verduras que consumen en Zarzuela.

El recinto, que tiene más de mil metros cuadrados, está situado cerca del arroyo que cruza los dos edificios de Zarzuela, la residencia de la reina emérita doña Sofía y su hermana Irene y la vivienda del Rey Don Felipe y Doña Letizia y sus hijas, llamado Pabellón del Príncipe. El huerto, realmente, existía antes de que la Reina Letizia llegara a palacio, y fue la reina doña Sofía la que se encargó de plantar multitud de plantas aromáticas. El paisajista Gaspar Bandal fue artífice de los jardines de Zarzuela en el siglo XVII y quien ideó el huerto.

La Reina Letizia FOTO: Ballesteros EFE

Cada temporada, se plantan las frutas y verduras del momento. Ahora mismo, en otoño, se están recogiendo manzanas, naranjas, peras, zanahorias, acelgas, tomates, pimientos y calabacines. Hasta hay plantados calçots, una cebolla tierna típica de Cataluña, donde se celebra la ‘calçotada’ catalana y se degusta este manjar de la tierra.

Lo cierto es que es más que evidente que la Reina Doña Letizia es una amante de la vida y alimentación saludable. Siempre intenta cuidar su figura y es una deportista nata, por eso no es de extrañar que esté muy volcada en el cuidado del huerto de Zarzuela y se preocupe por lo que come tanto ella como toda su familia. Además, también está muy comprometida con el medio ambiente y el ecologismo, como la reina emérita doña Sofía, y hace hincapié en que los cultivos no tengan ningún tipo de pesticida y sean totalmente naturales. ¿Habrá inculcado en sus hijas, la Princesa Leonor y la infanta Sofía, su pasión por la vida saludable y la agricultura?