Los 8 nietos de la reina Silvia de Suecia se esconden para sorprender a su abuela por su 80 cumpleaños

Estas fechas son muy señaladas en el calendario de la familia real sueca y no solo por cuestiones navideñas, sino también especialmente por el cumpleaños de la reina Silvia de Suecia. La consorte real celebra su aniversario este 23 de diciembre y en esta ocasión con más motivo, pues alcanza los 80 años. Una cifra redonda que no solo es motivo de júbilo por parte de su pueblo, sino también con especial cariño entre sus seres queridos, donde destacan sus ocho nietos. Y es que el futuro de la monarquía sueca se ha reunido para tener un espectacular gesto con su abuela, que ha conquistado no solo su corazón, sino también el de todos los suecos que han podido ver el vídeo del que todos hablan ahora entre sus fronteras.

El palacio real de Estocolmo ha servido de escenario para la fiesta sorpresa que se ha orquestado para la reina Silvia. Ella no sabía nada de los planes que su familia estaba pergeñando a sus espaldas, especialmente porque se han adelantado un día para que no sospechase nada de lo que le tenían preparado. Eso sí, sus hijos han cedido todo el protagonismo a los nietos, auténticos protagonistas de un vídeo que está causando furor.

Y es que en él se puede ver cómo la esposa del rey Carlos Gustavo de Suecia entraba en una de las estancias de palacio y se encontraba sin esperarse a sus nietos reunidos alrededor de una impresionante tarta color rosa plagada de velas encendidas. Los pequeños de la casa real sueca estaban encantados de poder sorprender a su abuela, ataviados todos ellos con su correspondiente gorro de cumpleaños en tono dorado.

La princesa Magdalena también ha querido tener un gesto público con su madre en tan señalado aniversario. Lo ha hecho mediante una instantánea de la reina Silvia rodeada de sus nietos, mientras sopla las velas de su tarta de cumpleaños. Pero lo que está causando sensación en Suecia y es ya viral es el momentazo de la entrada de la soberana a la estancia y descubrir lo que le habían preparado sus nietos. No solo el vídeo de la sorpresa mayúscula que se lleva, sino también el momento en el que le cantan el cumpleaños feliz y las imágenes que muestran cómo los pequeños, que tienen entre dos y once años, decoraban ellos mismos la mesa donde reposaba la ingente tarta rosa con sus correspondientes 80 velas.