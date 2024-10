Al-Fayed llamaba «nazi racista» a Felipe de Edimburgo

En su primera entrevista en España, tras la muerte de su hijo Dodi y de la princesa de Gales, Al FAyed calificaba a la Familia Real británica de "sangrienta y asesina". El magnate, ya fallecido, argumentaba que la muerte de la pareja ase había producido por un complot urdido por la casa real británica, junto con los servicios de inteligencia franceses, para impedir la unión y el nacimiento del hijo que, insiste pese a todo, esperaba la princesa. Además, llamaba "nazi" y "racista" a Felipe de Edimburgo y asegura que Diana le previno expresamente sobre su suegro.

Lady Di y Dodi Al-Fayed .

Para Al Fayed el principal cabecilla de este "asesinato" había sido el marido de la reina, el duque de Edimburgo al que calificaba de "racista, un gángster. Me refiero al siniestro Príncipe Felipe. Es un nazi, un nazi alemán por naturaleza". Unas acusaciones que se basaban en la aducación del príncipe: "Al Príncipe Felipe lo educó su tía, que se casó con uno de los generales de Hitler". Y añadía, según revela Daily Mail Online: "Cómo podía aceptar una persona que se había educado con un nazi a mi hijo que venía de Egipto y que era de otra religión".

Imagen del coche en el que viajaban lady Di y Dodi Fayed tras el mortal choque larazon

Mohamed Al Fayed también declaró que para él no era un secreto lo que Diana había vivido dentro del Palacio de Buckingham, "ella no podía dejar de hablar sobre el comportamiento de ellos con ella, de cómo la habían tratado", asegurbaa el propietario de Harrod's, quien apuntaba que la familia real "no querían que Diana fuera feliz, no querían que los príncipes William y Henry pudieran tener un hermano o una hermana de una raza diferente. Es realmente increíble". "ELLA ME ADVIRTIÓ",dijo, dando a entender que los Windsor habían estado detrás de la muerte de Diana y Dodi.