Ana de Inglaterra, tajante sobre su supuesta jubilación a los 75: "No creo que sea una opción"

No contempla jubilarse. A tan solo unos meses de cumplir 75 años, la princesa Ana ha dejado claro que seguirá sirviendo a la corona. De hecho, la hermana de Carlos III es el miembro de la familia real británica que más actos oficiales asume anualmente. "No creo que en esta vida tan particular haya un plan de jubilación", ha declarado la princesa Ana en una entrevista a la agencia de noticias británica Press Association. "No es algo que esté sobre la mesa. No, la verdad que no creo que sea una opción", destacó.

Los datos respaldan la decisión de Ana de Inglaterra. Su prima carnal, la princesa Alexandra, de 88 años, sigue representando a la familia real; la mismísima reina de Inglaterra, Isabel II, estuvo llevando a cabo actos oficiales en nombre de la corona hasta días antes de su muerte; y el príncipe Felipe de Edimburgo se retiró de la vida pública cuando cumplió los 96 años.

En 2024, la hermana de Carlos III llevó a cabo al menos 217 actos oficiales, por encima de los representados por Carlos III (186) o los asumidos por el príncipe William (126). Ana de Inglaterra se ha convertido además este año en una figura fundamental para la familia, en un año, el pasado, además, que estuvo marcado tanto por el cáncer del rey Carlos III como el de la princesa Kate Middleton, que redujeron sus agenda para tratar su enfermedad.