Los duques de Sussex emiten un comunicado urgente tras el polémico uso del título "Su Alteza Real" por Meghan Markle

Nueva controversia en torno a Meghan Markle. Un gesto aparentemente inocente ha encendido las alarmas en Reino Unido y ha salpicado directamente al príncipe Harry. El motivo: una tarjeta de agradecimiento firmada por la duquesa de Sussex como "Su Alteza Real", título al que renunció junto a su marido en 2020 como parte del histórico acuerdo con la difunta reina Isabel II.

El hecho se conoció después de que se hiciera pública una imagen de una cesta de obsequios enviada por Meghan Markle al empresario Jamie Kern Lima, fundador de IT Cosmetics. En la tarjeta incluida podía leerse: "Con los saludos de Su Alteza Real, la duquesa de Sussex", lo que ha generado un aluvión de críticas al considerar que este gesto rompe el pacto acordado con la Corona británica durante el llamado "Megxit".

Cumbre de Sandringham

Dicho acuerdo, sellado en la Cumbre de Sandringham en enero de 2020, establecía que Harry y Meghan dejarían de utilizar sus títulos de "Su Alteza Real" tras su decisión de abandonar sus funciones oficiales como miembros de alto rango de la familia real y trasladarse a Estados Unidos. Aunque conservan dichos títulos a nivel protocolario, se acordó que no serían utilizados en público.

La reacción no se hizo esperar. Un portavoz oficial de los duques de Sussex emitió un comunicado urgente desmintiendo cualquier uso activo del título. "La pareja no utiliza sus títulos de Su Alteza Real, a pesar de que no se ha producido una revocación legal formal de los mismos", señalaron desde su entorno a la revista "Hello". El Palacio de Buckingham, por su parte, ha optado por no hacer comentarios.

Prince Harry, Duke of Sussex, and Meghan, Duchess of Sussex, pay their last respects to Queen Elizabeth II at Westminster Hall. Emilio Morenatti Agencia AP

La polémica afecta también al príncipe Harry, quien se ve involucrado indirectamente al interpretarse que el uso del título por parte de su esposa se hizo con su conocimiento o consentimiento. Aunque no hay pruebas de ello, el revuelo mediático ha sido suficiente para forzar el posicionamiento oficial de la pareja.

En paralelo a la controversia, Meghan Markle se mostró muy emotiva durante una reciente aparición en el pódcast de Jamie Kern Lima, en el que habló abiertamente sobre su relación con Harry. Entre lágrimas, confesó que viven una nueva etapa como pareja: "Siento que ahora es más como una luna de miel. Él está ahí, constante, haciendo todo lo posible por protegernos como familia", declaró la duquesa, reforzando así la imagen de unidad frente a la tormenta mediática.

Una vez más, los Sussex vuelven al foco público, obligados a matizar sus movimientos para evitar tensiones con la Casa Real y las críticas de la opinión pública.