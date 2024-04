Una ayudante de la reina revela algunas anécdotas: "A Isabel II le encantaba cuando las cosas salían mal"

En una reveladora entrevista al diario australiano "Herald Sun", Samantha Cohen, quien trabajó para Isabel II durante diecisiete años en un puesto de proximidad y vital importancia para la difunta reina, ha confesado divertidas anécdotas vividas junto a ella.

Por ejemplo, que "le encantaba cuando las cosas se torcían, porque eso animaba su vida"."La reina no tenía ego, estaba muy cómoda consigo misma, pero le encantaba que las cosas salieran mal. Cuando no se podía cortar una tarta o no se conseguía descubrir una placa, como todo estaba tan perfectamente organizado, las cosas que salían mal le daban vidilla", revela Cohen.

Unas anécdotas que ponen de manifiesto el lado más personal de Isabel II ante los deberes reales. Cohen, quien vivía en el castillo de Windsor, recuerda que la reina la llamaba "Samantha la pantera", por su ética en el trabajo y su capacidad de concentración.

En la actualidad, trabaja como jefa de gabinete del director ejecutivo mundial del conglomerado minero Rio Tinto y además fue invitada por el Vaticano para ayudar al Papa Benedicto XVI a establecer su presencia en YouTube. Una de las funciones que desempeñó fue ayudar a la Casa Real a crear una cuenta de YouTube: "Hicimos una maqueta y le enseñamos a la reina qué era YouTube. Ella contestó: ‘Fantástico’. Estaba dispuesta".

Cohen recuerda además el especial privilegio que sintió al compartir tiempo con su familia en Balmoral y Sandringham en Navidad, un lujo que permitió Isabel II.