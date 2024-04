Carlos III hace las maletas por sorpresa: escapada romántica con Camilla en plena lucha contra el cáncer

Parece que la confesión de Kate Middleton de que está afrontando un cáncer y su deseo de hacerlo en la intimidad y refugiándose en los suyos, le ha liberado en parte de la presión mediática. Su familia estaba muy preocupada por ella, pero más su pueblo y el mundo entero, al no saber a ciencia cierta qué le sucedía. Mientras tanto, sí se hablaba transparentemente de que el rey Carlos III de Inglaterra se encontraba librando la misma batalla, tras ser sometido a una cirugía de próstata. Aunque entró en quirófano por un agrandamiento de este órgano, poco después confirmó el diagnóstico de dicha enfermedad y también que iniciaba un tratamiento pionero exclusivo, en el que aún continúa inmerso. Sin embargo, este bache de salud no le impedirá que pueda disfrutar de un romántico viaje privado con su esposa, la reina Camilla.

Carlos III, en su despacho de Buckingham Gtres

El padre del príncipe Guillermo y el díscolo Harry lleva a rajatabla las prescripciones de los profesionales médicos que llevan su caso de cáncer, cuyo tipo y gravedad no han sido desvelados. Aunque no puede afrontar actos públicos en representación de la corona británica, dejando este peso en el resto de miembros de La Firma que permanecen sanos, sí que puede regalarse momentos de relax. Y así está dispuesto a hacer tras la sorpresa que supuso su reaparición el pasado fin de semana en la tradicional misa de Pascua en Windsor. Y es que está ideando hacer las maletas para disfrutar de unos días al lado de su mujer la próxima semana, en una escapada privada de la que, como es común, no se informa de manera oficial, al pertenecer a su ámbito íntimo y personal.

No obstante, los británicos ya conocen sus planes de poner rumbo a Escocia, concretamente a Birkhall, donde posee una residencia cercana al castillo de Balmoral. Un viaje que ha pillado a muchos por sorpresa, pues si no puede trabajar por cuestiones de salud, cómo puede viajar por placer. Esto ha sido explicado por el diario ‘The Mirror’, que ha desvelado no solo el viaje del monarca, sino también una buena nueva recibida en su lucha contra la enfermedad: “Viajará a un lugar conmovedor la próxima semana, después de una respuesta alentadora a su tratamiento contra el cáncer”, mantienen desde el citado medio al desvelar el destino y también el motivo del viaje.

La Reina Camilla y el Rey Carlos III Gtres

Y es que esta escapada romántica del rey Carlos III a Escocia no solo responde a su deseo de aprovechar el tiempo y celebrar que ha tenido buenos resultados con su tratamiento contra el cáncer. Sino más bien a su necesidad de aprovechar el tiempo y disfrutar al máximo junto a su esposa, la reina Camilla, con la que el próximo 9 de abril celebra sus 19 años como marido y mujer. Un aniversario de boda que estará emplazado en su refugio personal en Escocia, precisamente el mismo rincón en el que escondieron su luna de miel. De ahí lo significativo de este viaje, pues no solo piensan pasar más tiempo de calidad juntos, sino que lo harán rodeados de los recuerdos de aquellos primeros días de matrimonio, pese a que estuviesen envueltos en polémica en aquel 2005 donde se dieron el ‘sí, quiero’.