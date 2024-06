El cuñado de la Reina Letizia habla de la "línea roja" que le han impuesto por "motivos obvios"

Aunque Telma Ortiz y Robert Gavin evitan a toda costa dejarse ver en público para no desviar el foco hacia ellos, la ocasión de ayer lo merecía. El irlandés presentó este miércoles 5 de junio -coincidiendo con el 19º cumpleaños de Irene Urdangarin- su libro "El cuarto poder", un momento muy importante en el que estuvo arropado por sus amigos y seres queridos, entre quienes se encuentran, por supuesto, su pareja y madre de su hija.

Pero la hermana de la Reina Letizia no fue sola, sino que mientras Gavin desgranaba algunos detalles de su nueva obra, Telma Ortiz estuvo acompañada en el Ámbito Cultural del Corte Inglés de Callao por su tía abuela Marisol Álvarez del Valle, hermana de la fallecida Menchu.

La cuñada del Rey Felipe VI estuvo muy atenta y cariñosa con todos los asistentes, luciendo la mejor de sus sonrisas e intercambiando desde la primera fila del público miradas cómplices con su pareja. El orgullo se reflejaba en sus ojos, un gesto que no pasó desapercibido para Gavin. "Es normal, está apoyándome", comentó el escritor.

Telma Ortiz, radiante y orgullosa, apoya a su pareja Robert Gavin en la presentación de su libro Europa Press

El irlandés aseguró también que Telma Ortiz ha leído su libro "y le ha gustado mucho", aunque reconoció que prefiere escribir solo y aprovechaba los momentos en los que no estaba con ella para avanzar en su obra: "He escrito de viaje muchas veces, cuando tenía tiempo, como en aeropuertos, trenes, hoteles… Cuando llega el momento de escribir es mejor estar solo, hay que enfocar mucho".

De hecho, todos esos viajes fueron fuente de inspiración a la hora de escribir su libro, que en sus propias palabras navega en temas como el dinero y un gran cambio que en este momento se está produciendo en el mundo: "He visto cosas cuando estuve de viaje que me interesaban, que no sabía, y te hace pensar en que el mundo no está fijo, está cambiando siempre. Me llevó a mezclar ideas, imaginación con hechos como un tipo de ficción, pensaba que era interesante y empecé a escribir. En poco tiempo tenía el libro hecho".

Robert Gavin Bonnar, pareja de Telma Ortiz, desvela su 'línea roja' relacionada con la Reina Letizia Europa Press

Menos hablador, en cambio, se muestra cuando se le pregunta por su familia política. Se conoce que la Reina Letizia es una "devoradora de libros" y que está muy unida a su hermana Telma. Además, tiene una excelente relación con su cuñado, así que se puede presuponer que ha leído su libro, pero Gavin se resiste a responder a la gran pregunta. "Esto es una línea roja y no la cruzo, no hablo de la familia política por motivos obvios", dijo amablemente, haciendo gala de su sentido del humor irlandés.

No es ningún secreto que desde Casa Real se pide a todos los que conforman el círculo íntimo de los Reyes que sean todo lo discretos que les sea posible a la hora de referirse a ellos públicamente, y como bien dice Gavin, a veces es mejor no decir nada: "Si digo algo, ya he dicho algo, así que mejor no digo nada. Puedes utilizar la imaginación".