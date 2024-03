Robert Gavin Bonnar, pareja de Telma Ortiz, publica novela en primavera

Según ha publicado Vanitatis, Robert Gavin Bonnar, cuñado de la Reina Letizia, sacará a la venta en primavera su primera novela, de tintes políticos. El abogado irlandés cuenta con dos editoriales, una para Reino Unido y otra para España.

La novela del marido de Telma Ortiz y ex de Sharon Corr, violinista del grupo The Corrs, viene cargada de polémica ya que, aunque de tinte policíaco, refleja sus ideas republicanas y contra la clase política. La editorial española que lo pondrá a la venta en España califica el fichaje del autor como "un lujo tenerlo en el equipo".

Con estas palabras, los responsables de la editorial celebran la llegada de Bonnar a sus filas y describen cómo fue el paso del irlandés por tierras gallegas. Estuvo "con nosotros disfrutando de Galicia en general y de Baiona en particular, conociendo el Monte Real Club de Yates, el maravilloso Paradores Conde de Gondomar, comiendo en La Boquería o tomando una pinta en el único pub irlandés de Baiona. Lo hemos pasado muy bien con él".

El marido de Telma es una persona provocadora, a juzgar por sus post en redes sociales. En su perfil de X últimamente se le ve volcado en la deuda nacional de Estados Unidos, un tema que tiene también mucho peso en la novela. La historia transcurre entre Irlanda, África, Estados Unidos y España, y el protagonista es un abogado irlandés que quiere destapar una conspiración económica internacional.

Telma Ortiz y Robert Gavin Bonnar, comparten mesa en el Festival Pedralbes, donde acudieron a ver el concierto de Carla Bruni

Nacido en Belfast en 1967, según su blog personal es "abogado y empresario internacional con más de 30 años de experiencia". "En términos de educación, se licenció en Derecho por la Queen’s University y ha desarrollado una sólida experiencia en áreas legales como inmobiliario, difamación, seguros, banca y fiscalidad", escribe él mismo. "Comenzó su carrera como abogado en los tribunales superiores del Reino Unido e Irlanda, donde intervino en importantes casos de difamación y representó a clientes multinacionales del sector de los seguros. Además de su trabajo jurídico, también ha sido un inversor entusiasta y ha participado en proyectos inmobiliarios y empresas tecnológicas".

En Estados Unidos "se especializó en daños personales y representó a figuras internacionales como Britney Spears, Oprah Winfrey, Jennifer Lopez, Marc Anthony, Whitney Houston o Reese Witherspoon". Además "desarrolló los derechos de los demandantes internacionales para solicitar reparación por difamación en los tribunales irlandeses y del Reino Unido. También logró uno de los acuerdos por difamación más importantes en la historia legal de Irlanda para Louis Walsh, famoso mánager musical irlandés. Nunca ha perdido un caso de difamación o privacidad".

En 2012, se trasladó a Andorra, donde desarrolló un negocio de consultoría jurídica y colaboró con el gobierno en asuntos de transparencia·. Fue entonces cuando conoció a la hermana de la Reina Letizia. Ahora tal y como detalla "divide su tiempo entre Madrid, Londres, Dubai, Barcelona y Ciudad del Cabo, y trabaja asesorando al Gobierno de Andorra, estaciones de esquí, empresas y personalidades del mundo de la empresa y la cultura, y a empresas en los sectores del refinado de oro y la hostelería inmobiliaria".

En el ámbito de la literatura es autor de varias obras, como "Credo", "A flat calm", "Too late the lotus blooms" o "Emperors of Icaria". Ha colaborado en el libro "Mediation Across the Globe. Excerpts from the World Mediation Summit" de la Cambridge Scholars Publishing, siendo también colaborador en "Cinco Días" y "El País", donde escribe columnas de opinión sobre geopolítica y economía internacional".