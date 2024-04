La defensa de Beltrán Lozano a su primo el Rey Felipe VI por lo ocurrido en su última cita con Pedro Sánchez: "Vergüenza"

Pedro Sánchez está en boca de todos después de publicar una carta dirigida a la ciudadanía en la que avisa con una posible dimisión. El presidente del Gobierno asegura que él y su familia están sufriendo una suerte de campaña de acoso por parte "de la derecha y la ultraderecha" que le ha llevado a replantearse si realmente "merece la pena" seguir en el cargo.

El arrebato se produce después de que se haya dado a conocer que se ha abierto una investigación contra su mujer, Begoña Gómez, tras la denuncia que Manos Limpias ha interpuesto contra ella acusándola de tráfico de influencias y corrupción. Una demanda, por cierto, por la que la Fiscalía ya ha reclamado su archivo.

Desde la publicación de su carta, el nombre de Pedro Sánchez ocupa los primeros puestos de las listas de tendencias en las redes sociales y las publicaciones referidas a él se cuentan por miles. Más allá de su posible dimisión, el todavía jefe del Ejecutivo se ha hecho viral por su actitud en el último encuentro que mantuvo con el Rey Felipe VI, el pasado martes 23 de abril, cuando tuvo lugar la ceremonia de entrega del Premio Cervantes, que este año ha ido a parar al escritor español Luis Mateo Díez.

Pedro Sánchez recibió al Rey Felipe VI de pie y con las dos manos metidas en los bolsillos, una postura muy informal y relajada muy poco acorde a esa situación. De hecho, algunos espontáneos recriminaron al presidente del Gobierno su actitud e intentaron que la corrigiera al grito de "sácate las manos de los bolsillos, ¡ten educación!".

El vídeo del momento ha sido compartido en las redes sociales oficiales de Beltrán Lozano, un primo lejano de don Felipe VI que trabaja como modelo. El atractivo sevillano también ha manifestado su descontento por lo ocurrido, y no ha escatimado en críticas a Sánchez: "Qué falta de todo… Y qué vergüenza de presidente".

Los lazos con la Familia Real le vienen a Beltrán Lozano de parte de su abuela, Su Alteza Real doña Margarita de Borbón Dos Sicilias Lubomirska, princesa de las Dos Sicilias y prima hermana de Doña María de las Mercedes, abuela de Felipe VI.

A pesar de su rancio abolengo, el modelo aclaró en su día que, aunque no reniega de su linaje, prefiere ser reconocido por su carrera y sus propios méritos. "El tema de mi apellido se filtró tiempo después de que empezara a trabajar como modelo. De hecho, en mi agencia no lo sabían cuando comencé. Eso sí, no lo escondo, pero yo llevo ese apellido en segundo plano, soy Beltrán Lozano. Intento cuidar mi imagen porque yo soy así, porque creo que en ello", comentó a LA RAZÓN en una entrevista publicada en 2019.