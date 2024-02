Se desvela qué harán Federico y Mary de Dinamarca por su aniversario de boda

Aunque el escándalo parece haber cesado un poco, Federico de Dinamarca sigue notando cómo la lupa mediática se fija en él. Todos sus pasos son analizados con detalle, más ahora que se ha convertido en el rey de los daneses tras la abdicación de su madre, la reina Margarita. Pero su ascenso también ha convertido en reina a su esposa, Mary Donaldson, que se ha hecho con el favor y la simpatía del pueblo, al considerarla una víctima de las circunstancias. Pero la vida sigue, mientras el rumor del Genoveva Casanova se hace más lejano. También su matrimonio continuó, pese a que se ha hablado mucho de un posible divorcio entre ellos, aunque eso era antes de que se le abriese el camino al trono. Y, con todo, ello, se acerca una fecha señalada en su calendario conyugal: su 20 aniversario de bodas.

La casa real de Dinamarca ya ha publicado el retrato oficial de los príncipes Federico y Mary. Gtres

Federico y Mary de Dinamarca se casaron el 14 de mayo de 2004 y congregaron a miembros de todas las familias reales en Copenhague. Aún faltan unos meses para brindar por un aniversario tan redondo, dos décadas convertidos en marido y mujer. No obstante, ya hay planes fijados en el calendario. Al menos sí institucionales, porque cómo lo celebrarán en privado no será comentado por los miembros de la casa real. Al menos nos conformamos con fijarlos en el mapa, pues no estarán en tan señalada cita en su país, sino de viaje por Europa.

Mientras continúan de vacaciones familiares en los Alpes suizos, desde la casa real se ha hecho público el ajetreado calendario que les espera a los recién estrenados reyes. Y es que es tradición acudir a las otras casas reales a presentarse oficialmente, algo que comenzará con su visita a Suecia, donde estrecharán lazos con los reyes Carlos Gustavo y Silvia de Suecia. Después continuarán su periplo a Noruega, para hacer lo propio con los reyes Harald y Sonia, precisamente el día en el que se celebra su 20 aniversario de boda. Entre el 14 y el 15 de mayo, Federico y Mary de Dinamarca estarán en Noruega, lo que servirá de telón de fondo para su celebración privada de sus 20 años casados, pese a las circunstancias.

Los príncipes de Dinamarca, Federico y Mary Donaldson Gtres

“Sus Majestades el Rey y la Reina realizarán visitas a Suecia, Noruega, las Islas Faroe y Groenlandia, respectivamente, a principios del verano”, informaban desde palacio de sus planes los próximos meses. La tercera parada en el camino está fijada entre el 11 y el 14 de junio en las Islas Faroe, llegando después a Groenlandia el 29 de junio, donde estarán hasta el 8 de julio. Unos viajes muy intensos en los que descansarán en el emblemático barco Royal Yacht Dannebrog, con el que salvarán distancias sin renunciar a todas las comodidades de su condición real. Por el momento no se ha hablado de hacer una visita a España. Puede que sea porque los Reyes Felipe y Letizia ya estuvieron en Copenhague el día que estalló la tormenta Genoveva Casanova, o precisamente por evitar comentarios sobre la socialité mexicana.