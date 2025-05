Las fotos que Buckingham quiso enterrar: Diana de Gales y David Bowie, entre rumores de un affaire

Han pasado casi cuatro décadas, pero las historias que rodean a Diana de Gales siguen saliendo a la luz y reescribiendo la historia no oficial de la monarquía británica. La última revelación viene de la mano del fotógrafo Denis O’Regan, quien ha destapado que en 1987 captó unas imágenes que el Palacio de Buckingham quiso silenciar a toda costa: Lady Di posando con David Bowie tras un concierto en Wembley, en plena gira "Glass Spider".

A simple vista, las fotografías no tenían nada comprometedor. Diana, con 25 años y aún casada con el entonces príncipe Carlos, aparece sonriente junto al ídolo del glam rock. Pero el contexto lo cambia todo. Según ha contado O’Regan al "Telegraph", la Princesa asistió al concierto acompañada por James Hewitt, su entonces amante y profesor de equitación. La presencia de Hewitt no quedó registrada en cámara, pero su mera asociación con la aparición pública de Diana activó todas las alarmas en Palacio.

Evitar escándalos

"Al día siguiente, mi agente recibió una llamada del Palacio diciendo que no podíamos usar las fotos porque se había filtrado lo de James Hewitt. Así que todo estalló", ha recordado el fotógrafo. Las presiones fueron claras: había que frenar la publicación para evitar más escándalos en un matrimonio real que ya hacía aguas.

Diana de Gales y el Rey Carlos III en su boda Gtres

"No querían que Diana saliera en los medios, no querían echar más leña al fuego", explicó O’Regan. Aunque la imagen en sí no implicaba a Hewitt directamente, el contexto era suficiente para vincular a la Princesa con su romance secreto. “Fue interesante a varios niveles”, añadió, dejando entrever que el poder de control mediático de la monarquía era contundente.

La relación entre Diana y Hewitt se desarrolló entre 1987 y 1991. Ella misma la confirmó en su famosa entrevista de 1995, donde también señaló que Carlos había retomado su vínculo con Camilla Parker Bowles en 1986. Aun así, nunca existieron pruebas gráficas de su historia con Hewitt, más allá de los rumores. Y, por lo visto, hubo intentos muy directos de que siguiera siendo así.

Hoy, las imágenes han salido del cajón del olvido. No revelan un romance, pero sí muestran el grado de vigilancia sobre la vida de Diana. Una princesa atrapada entre la simpatía pública y los muros de una institución que intentaba, sin éxito, controlar su narrativa.