El gesto de Meghan Markle con su padre tras la amputación de una pierna

La relación que Meghan Markle mantiene con su padre, Thomas Markle, ha sido, desde hace tiempo, muy complicada y prácticamente inexistente desde 2018, año de su boda con el príncipe Harry. En los meses previos al enlace, Thomas protagonizó polémicas por posar en fotografías pactadas con paparazzi y dar entrevistas sobre su hija, lo que provocó una ruptura que nunca ha podido recomponerse.

Esta semana, sin embargo, la duquesa de Sussex ha protagonizado un tibio acercamiento al interesarse por él. A sus 81 años, atraviesa un momento muy delicado de salud tras someterse a una cirugía de emergencia en un hospital de Filipinas.

Interés desde la distancia

Según ha informado un portavoz de Meghan, se ha puesto en contacto con su padre. Anteriormente, ya había dado instrucciones a sus asesores para que averiguaran si su padre se encontraba mal. La información que le reportaron ayer viernes es que se encuentra estable después de una intervención de tres horas.

El hijo de Markle, Thomas Jr, declaró que la cirugía fue el resultado de "una emergencia que puso en peligro su vida". Fue trasladado al hospital a principios de semana. Después de una primera operación, tuvo que pasar nuevamente por el quirófano para eliminar un coágulo de sangre. Podría haber sufrido la amputación de la pierna izquierda.

Thomas es técnico de iluminación y director de fotografía estadounidense y trabajó durante años en la industria de la televisión. Llegó a ganar premios Emmy por su labor detrás de las cámaras. A principios de año se mudó de su casa en México a Filipinas, donde vive junto a su hijo Thomas, de 59 años. Fue este quien habló con Daily Mail el jueves y actualizó el estado de su padre: "Fui a ver a papá hoy. Está muy medicado con analgésicos y otros fármacos. Está conectado a todo tipo de máquinas. Está prácticamente inconsciente".

Thomas Markle y Doria Ragland, se divorciaron cuando Meghan era niña. A pesar de la mala relación actual, durante su infancia pasó bastante tiempo con él y se acercó al mundo del espectáculo visitando los sets donde trabajaba.

Tenía previsto acompañarla al altar en la capilla de San Jorge en Windsor el día de su boda, pero la relación se tensó cuando se supo que previamente había preparado un reportaje con un fotógrafo.

En su ausencia, el Rey, entonces Príncipe de Gales, ejerció de padrino de Meghan. No ha conocido a su marido ni a sus dos hijos, el príncipe Archie, de seis años, y la princesa Lilibet, de cuatro.