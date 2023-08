La infanta Sofía, recibida con una cacerolada en su colegio en Gales

Las hijas del Rey Felipe VI y la Reina Letiziaestán volando del nido y viviendo experiencias hasta ahora inéditas para ellas. Mientras que la princesa Leonor se encuentra en la Academia Militar de Zaragoza formándose en temática bélica para ser algún día la jefa de los tres ejércitos, la infanta Sofía se ha alistado en las filas de la UWC Atlantic College. Una aventura para la pequeña de la familia, dado que será la primera vez que esté lejos de sus padres y de su hermana, en Gales y junto a otros jóvenes de su edad a los que no conoce. Pero todo es cuestión de romper el hielo y estrechar lazos que, seguramente, perduren para toda la vida.

La infanta Sofía en Gales Gtres

Este lunes, la Casa Real ha compartido con los españoles las imágenes de la tierna despedida de la infanta Sofía en La Zarzuela con sus padres. No pudo estar su hermana, dado que no tenía permiso para trasladarse a Madrid desde Zaragoza, pero al menos sí pudo decir adiós a su perro Jan, un labrador color negro que robó el foco y se convirtió en el protagonista inesperado de la jornada. Pero si curiosa fue la despedida, también lo ha sido la bienvenido que ha recibido a la infanta Sofía en la UWC Atlantic College. Con una cacerolada. Pero no en el mal sentido, ni a modo de queja o protesta, sino como una particular tradición que tienen los veteranos de la escuela para recibir a los nuevos estudiantes.

Cacerolada en la UWC Atlantic College Instagram

La hija pequeña de los Reyes permanecerá en esta prestigiosa escuela de Gales los próximos dos años estudiando Bachillerato Internacional. En las estancias de este centro no solo se formará académicamente, sino que también estrechará lazos con jóvenes de todas las partes del mundo. Adolescentes como ella con los que ya ha estado de fiesta, compartiendo risas, primeras confidencias y un rato de lo más divertido, que ni la lluvia pudo arruinar.

El propio centro ha compartido las imágenes de la primera toma de contacto de los nuevos alumnos. En este momento de vital importancia para cada uno de ellos, se les ayuda a sociabilizar rompiendo el hielo con una cacerolada. “Según llegan los nuevos estudiantes, los alumnos de segundo curso están preparados con la bienvenida más cálida”, escriben desde la UWC Atlantic College en su perfil de Instagram. “Mucha risa, ruido y diversión”, destacan, que supuso el recibimiento más peculiar que le han hecho en su vida a la infanta Sofía, más acostumbrada a las estrictas normal que establece el protocolo de palacio.