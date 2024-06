Irene Urdangarin celebra hoy su 19 cumpleaños con Juan Urquijo muy presente

Este miércoles es una fecha muy señalada para Irene Urdangarin ya que celebra su 19 cumpleaños tras un año muy cargado de emociones. Hace justo una semana que la prima de la Princesa Leonor llegó a España después de su voluntariado con la ONG Sauce, con Kike Figaredo. Un momento muy esperado por todos, sobre todo al conocerse su relación con Juan Urquijo, el cuñado de José Luis Martínez-Almeida.

La benjamina de la Infanta Cristina se ha instalado en el Palacio de la Zarzuela junto a su abuela, la Reina Sofía, para conseguir finalmente su objetivo de sacarse el carné de conducir, cosa que tuvo que interrumpir por su mencionado voluntariado. Sin embargo, hoy los ojos están puestos en otro asunto: la fiesta de celebración por el cumpleaños de Irene.

Irene Urdangarin Gtres

Y es que, aunque no tenga lugar un evento como el de su mayoría de edad, si se espera que se organice alguna comida especial para este 5 de junio. Lo cierto es que esto no sería más que una prolongación de la celebración oficial el pasado domingo día 2 de junio. Debido a que este año su cumpleaños cae entre semana, Irene optó por adelantar la fiesta para reunir a amigos, familiares y presentar a su novio, Juan Urquijo, ante su familia. Un momento muy esperado que no pasó desapercibido para la prensa y en el que la sobrina del Rey Felipe VI comió con su madre y su tía, las infantas Cristina y Elena; su abuela la Reina Sofía y su tía abuela Irene de Grecia; su hermano Pablo y su novia Johanna Zott; y, por supuesto, el cuñado de Almeida, Juan Urquijo.

La relación entre ambos parece consolidarse cada día un poquito más y disfrutan de cada momento del verano. Muy pronto comenzarán oficialmente sus vacaciones e Irene Urdangarin se trasladará a Mallorca junto a sus primos y su abuela la Reina Sofía, para después poner rumbo a Bidart, una localidad vasco francesa en la que su familia paterna suele pasar los veranos todos los años. Será el próximo año cuando la única hija de la Infanta Cristina ponga rumbo a Reino Unido, donde viven sus hermanos mayores Miguel y Juan y tiene plaza reservada en varias universidades.