Mar Flores y la joya con intrahistoria que le ha regalado a Alejandra Rubio

Mar Flores es el personaje del momento. Esta vez no por un nuevo escándalo, sino por cómo está removiendo los del pasado, que son muchos. En su currículo mediático hay muchas polémicas, más de las que le gustaría dar cuenta en su libro de memorias, el cual está a punto de salir a la luz. Se cuentan los días para lanzarse a las librerías, de ahí que esté de promoción concediendo entrevistas a revistas del corazón, cabeceras de moda y programas punteros como ‘El Hormiguero’ de Pablo Motos.

La exmodelo tiene ahora una gran exposición frente a las cámaras, lo que contrasta con el hecho de que hace tan solo unos meses atrás huía y pedía privacidad en sus pasos. Especialmente después de que Alejandra Rubio entrase a formar parte de su familia. La relación con su nuera es buena, pero no quiere que sea pública. Le ha molestado mucho que la novia de Carlo Costanzia y madre de su nieto la nombre en sus apariciones públicas, de ahí que la mandase callar. No solo a ella, también a su consuegra, Terelu Campos, quien también la nombró cuando desveló que le había regalado una planta como detalle navideño. La modelo estalló enfadada por filtrase lo que entendía detalles de su vida privada. Ahora es ella la que habla y no hay tanto enfado.

Mar Flores y el regalo que le hizo a Alejandra Rubio

Su nueva condición como abuela es quizá el papel más bonito que la vida le ha propuesto interpretar. Lo que lleva mal es que para ejercer como tal deba pasar frente a una horda de fotógrafos y enfrentarse a las preguntas de los reporteros. Eso lo lleva peor. Especialmente cuando la mitad de las preguntas no van tanto sobre ella, sino más sobre su nuera. Quizá por eso ha preferido conceder una entrevista a la revista ‘Vanity Fair’, donde hace un repaso sobre su vida amorosa, la profesional y también la familiar. Aquí hay espacio para su nieto también.

Mar Flores. Gtres

Aunque a Alejandra Rubio le sienta mal que hablen de su hijo en la prensa y a Mar Flores que hagan lo mismo con ella, seguramente esta vez no haya problemas. Ellas controlan sus tiempos y se toman sus licencias. Ahora son familia y aunque les cueste tratarlo con la prensa, cuando la ocasión lo merece y se está de promoción, se relajan. Así es como Mar Flores ha confesado qué fue lo que le regaló a su nuera tras dar a luz a su nieto: “Mi primera joya, que la tiene ahora Alejandra porque se la he regalado, me la compré yo”.

Mar Flores soltó este detalle cuando quería poner de relieve que ella ha sido una mujer independiente, a pesar de que siempre le acompañaba un hombre de poder. Ha odiado que considerasen que buscaba el dinero en sus romances, pues ella ha podido costearse sus propios caprichos sin su ayuda. Al defender esto, soltó la bomba sobre su nuera: “Yo he ganado dinero porque llevo muchos años trabajando. Empecé a trabajar con 17 años y en un medio donde se pagaba muy bien. Mi primer coche me lo compré yo. Mi primer abrigo de visión me lo compré yo; mi primera joya, que la tiene ahora Alejandra porque se la he regalado, me la compré yo. Mi primera casa me la compré yo; mi segunda casa me la compré yo; mi tercera casa me la compré yo; mi primer negocio grande lo hice yo… y mis hijos los he hecho yo. Entonces, las cosas más importantes de mi vida las he hecho yo”, sentencia.