Kate Middleton, sustituida en uno de los días más importantes de Reino Unido

La casa real británica está atravesando por una de las crisis más fuertes de su historia. Con Carlos III y Kate Middleton alejados de la esfera pública, la realeza no tiene suficientes representantes activos para poder hacer frente a todos los compromisos oficiales. Por este motivo, el Ministerio de Defensa ha decidido tomar cartas en el asunto y buscar una sustituta a la princesa de Gales para el desfile del Día de San Patricio, uno de los eventos más importantes de Reino Unido.

Kate Middleton, como coronel de la Guardia Irlandesa, debería de asistir al desfile y sería la encargada de presentar el trébol a los oficiales y suboficiales, siendo una de las protagonistas de la cita. Pero este año, debido a su delicado estado de salud, será Lady Ghika, mujer del teniente coronel del regimiento general de división Sir Christopher Ghika, la encargada de ejercer de coronel de la Guardia Irlandesa en lugar de la princesa de Gales por el Día de San Patricio.

Cabe recordar que Sir Chistopher Ghika fue la persona encargada de los desfiles militares para la coronación de Carlos III, el jubileo de platino de Isabel II, su funeral y el del príncipe Felipe. Por primera vez en mucho tiempo, este año, debido a la fuerte crisis de la corona, no habrá ningún representante de la casa real británica en el desfile.

El Ministerio de Defensa ha sido el encargado de comunicar la participación de Lady Ghika en sustitución a Kate Middleton aunque la noticia no ha pillado a nadie por sorpresa. De hecho, en un principio, se esperaba que la princesa de Gales estuviera retirada del foco mediático hasta después de Semana Santa después de unos largos meses recuperándose por prescripción médica. Ahora, tras los últimos acontecimientos, no está muy claro que la mujer del príncipe Guillermo retome su agenda después de vacaciones y, de momento, no tiene ningún acto programado en los próximos meses.