La llama silenciosa de Irene de Grecia

En las puertas de la Navidad, todos los habitantes de Zarzuela tienen su agenda repleta de compromisos personales. Pero para todos, siempre hay un hueco para Irene de Grecia, la entrañable, exótica, espiritual y sencilla princesa griega que lleva más de cuatro décadas (se trasladó a Madrid en 1981 tras el fallecimiento de su madre, la Reina Federica, con la que se fue a vivir a la India en 1973, tras la caída de la monarquía griega) viviendo en palacio al lado de su hermana, la Reina Sofía y que requiere el cuidado y la atención constante de personal sanitario y familiar.

El verano del año pasado se comunicó que Irene de Grecia padece alzhéimer, pero no se hizo desde Casa Real. Simplemente fue la exclusiva de la revista «Lecturas». No obstante, Zarzuela no confirmó ni desmintió la noticia. A partir de ese momento, continuó apareciendo en actos públicos como de costumbre, pero se la vio mucho más desmejorada y con un detrerioro progresivo evidente, fruto también de la edad.

En su última aparición, en el Teatro Real de Madrid, durante la ceremonia de entrega de los Premios BMW de Pintura, Irene de Grecia apareció en silla de ruedas, pero siempre atenta al lado de su hermana y disfrutando del espectacular concierto homenaje que se hizo por parte de la mencionada marca de motor. Irene de Grecia siempre ha sido una gran pianista y es tan melómana como Doña Sofía. Ella misma sabe lo que es estar al otro lado del escenario. Debutó, frente al actual Carlos III y Ana de Inglaterra, en 1969, en Gran Bretaña, en el Royal Festival Hall. Para esa ocasión, interpretó el concierto número 2 de Bach, por el que recibió una ovación de tres minutos. La Prensa de la época lo tuvo claro: «Princesa o no, toca más que bien». La royal griega no ha perdido su sensibilidad musical que sigue alimentando su alma.

Irene de Grecia, la Infanta Elena, Irene de Urdangarin, la Reina Sofía, Miguel Urdangarin y la Infanta Cristina. Gtres

Casa Real no quiere ocultar a la llamada cariñosamente por sus sobrinos tía Pecu, y siempre que su salud se lo permite está presente en actos. Se le ha ido poco a poco desprendiendo de obligaciones, aunque nunca ha tenido agenda como tal en la Institución. Ella misma anunció las pasadas Navidades el fin de las actividades de la organización Mundo en Armonía, que cesó tras 37 años intensos de actividad. «Gracias por su solidaridad, y por todos estos años de amistad y cooperación. Siempre estaremos agradecidos», rubricó.

Toda Zarzuela está pendiente de que estas Navidades sean lo más tranquilas y llevaderas para el habitante más longevo e invisible de palacio.