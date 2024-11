Meghan Markle desvela sus tradiciones familiares para dar envidia en Buckingham

Aunque queda un mes para el inicio de la Navidad, el espíritu de las fiestas ya comienza a decorar los escaparates, a llenar de luces las calles y a poner la vista en las grandes citas. Nos pasa a todos, también a los duques de Sussex, que un año más pasarán tan señaladas fechas alejados de la Familia Real británica. La ruptura del príncipe Harry con el rey Carlos III y el príncipe Guillermo se ha traducido en el inicio de nuevas tradiciones, emplazadas ahora al otro lado del charco. Desde que formase una familia en Los Ángeles con Meghan Markle, han pasado las Navidades con sus hijos, creando hermosos momentos que se están perdiendo el abuelo monarca y el tío heredero. Es el precio a pagar por una disputa en la que parece imposible el acuerdo, por lo que si en Buckingham son conocedores de cómo viven estas fiestas es porque han leído la entrevista que Meghan ha concedido a la revista ‘Marie Claire’.

El príncipe Harry y Meghan Markle con su hijo Archie, hermano mayor de Lilibet TOBY MELVILLE / POOL Agencia EFE

En la mansión de los duques de Sussex la Navidad cada vez se recibe con mayor ilusión, pues los auténticos protagonistas son los príncipes Archie y Lilibeth, con cinco y tres años: “Me encantan las vacaciones, cada año mejoran”, asegura la actriz. Y es que los pequeños de la casa cada vez son más conscientes de lo que conlleva la Navidad y de la magia que se respira en cada rincón: “Al principio, como madre, simplemente disfrutaba por tenerlos ahí, pero aún no comprendían lo que estaba sucediendo, pero ahora estamos en la edad en la que me muero de ganas de verlo a través de sus ojos”, asegura pizpireta abriendo las puertas de escenas que siempre ha mantenido en la intimidad.

Por ejemplo, en su entrevista con la citada revista les hace saber a su familia política, a miles de kilómetros de distancia en palacio, una de las tradiciones que han adoptado en su hogar por Navidad. A la espera de que llegue Papá Noel a su mansión para dejarle los correspondientes regalos a los príncipes, éstos tienen la consideración de dejar zanahorias para que los renos repongan fuerzas en su ardua noche tirando del trineo. Entrando en tradiciones, han adoptado una de los Estados Unidos que se celebra este mismo 28 de noviembre, Acción de Gracias: “Siempre somos bastante discretos. En los últimos años nos aseguramos de que haya un sitio en la mesa para los amigos que no tienen familia”, desvela.

El príncipe Harry y Meghan Markle han protagonizado diferentes proyectos mediáticos en los últimos años Gtres

Con ellos comparte los manjares que Doria, la madre de Meghan Markle, realiza siguiendo la receta para “conectar con sus recuerdos” y sus raíces. Una velada en la que puede suceder de todo, como la propia mujer del príncipe Harry ha reconocido: “Cada fiesta es una aventura, pasas tiempo disfrutando de una gran comida y luego, ¿qué haces? Jugar, alguien trae una guitarra…”. Parece que los duques de Sussex han logrado crear su propia familia en Los Ángeles, lejos de la Familia Real. No hay pistas que evidencien un acercamiento o que inviten al optimismo. Cuando Harry se desvinculó de sus tareas institucionales para empezar una nueva y lucrativa vida en Estados Unidos todo se dinamitó. Carlos III, en plena batalla contra el cáncer, no ha conseguido su favor, como tampoco el príncipe Guillermo, que libraba su propia batalla al lado de su mujer, Kate Middleton, inmersa en la misma enfermedad. La brecha cada vez es mayor y quizá presumir de la buena vida de la que gozan al otro lado del Atlántico no ayude.