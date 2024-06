Meghan Markle se la juega a Kate Middleton: usa su reaparición para hacer caja

Lo que venía a ser una jornada para homenajear al rey Carlos III de Inglaterra, en realidad se ha convertido en el día grande de Kate Middleton. El Trooping the Colour de este sábado 15 de junio tenía como aliciente especial el regreso a la vida pública, por sorpresa, de la princesa de Gales, tras seis meses centrada en el tratamiento de quimioterapia contra el cáncer que le diagnosticaron el pasado mes de enero. 170 días en los que no se ha dejado ver en público que ponen el contador a cero este fin de semana especial para el Reino Unido. Todo el planeta ha fijado su atención en las calles londinenses, por donde ha recorrido en carruaje Kate Middleton y su familia, evidenciando que se encuentra más recuperada en plena lucha contra la enfermedad, aunque dejando claro que “todavía no estoy fuera de peligro”. Un día en el que nadie se acordó de su enemiga pública, Meghan Markle. O casi nadie.

Kate Middleton y su look de la reaparición en el 'Trooping the colour’ GTRES

Al otro lado del charco ha tratado de hacerle sombra su concuñada, la duquesa de Sussex, mujer del príncipe Harry. Mientras muchos han criticado su ausencia en tan señalada fecha para la familia, otros dejaban claro que no eran bien recibidos desde que rompieran lazos con la Corona a la que no desean representar más. Pero lo que otros se han topado en redes sociales ha avivado el debate. Horas antes de que se materializase el regreso triunfal de Kate Middleton a la agenda oficial, aunque fuese por un instante, Meghan Markle ha querido que el foco mediático se centrase en ella, de ahí que se promocionase su marca de mermeladas a bombo y platillo, a sabiendas de que muchos pasarían por su perfil un día tan importante para su familia política.

Pero no ha sido en su cuenta personal, sino en la de su buen amigo, Nacho Figueras, donde han aparecido las imágenes de la polémica. El mejor amigo del príncipe Harry ha presumido de haber recibido un lote de productos de la firma de Meghan Markle. Además, aprovecha para presumir de los dos nuevos productos que han sacado al mercado. Se trata de mermeladas en las que se destaca el sello de calidad de American Riviera Orchard, la marca tras la que se esconde la nuera díscola del Rey Carlos III. Un gesto que llega en un día señalado y que muy pocos han entendido como una simple casualidad.

Story en el perfil de Nacho Figueras, amigo de Meghan Markle y Harry Instagram

Desde que abandonasen suelo británico para comenzar una nueva vida al otro lado del Atlántico, los duques de Sussex no han asistido al tradicional Trooping the Colour. Una cita a la que no solo han causado baja, sino de la que no se pronunciaban en público. Pero ahora las tornas han cambiado y Meghan Markle se ha propuesto hacer ruido en tan señalado día, quizá para hacer caja y aumentar los ingresos en su aventura empresarial. Con ello, podría tratarse de una casualidad pero nadie lo cree en ellos, pues que ese día en el que las miradas se desviarían hacia ellos, han lanzado dos nuevos productos de su tienda online y han aprovechado para promocionarlos y darles a conocer al público.

Muy buena idea, aunque haya quien les consideren un tanto interesados por el momento elegido y desconsiderados por suponer en cierto modo una frivolidad en tiempos delicados para su familia. Y más después de comprobar que los duques de Sussex no han realizado ningún gesto público por la reaparición de Kate Middleton, como sí hicieron cuando anunció el pasado mes de marzo que padecía cáncer. Este nuevo silencio, tan solo roto para promocionar sus mermeladas, ha sido entendido como una jugada estratégica de Meghan Markle para robarle el protagonismo y, si puede, acrecentar sus ingresos, que nunca está de más.