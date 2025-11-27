El príncipe Harry y Meghan Markle suman puntos: reparten comida a los más necesitados con sus hijos

Este jueves 27 de noviembre se celebra en Estados Unidos el Día de Acción de Gracias, una jornada muy especial en el calendario yanqui que conmemora el banquete compartido en el siglo XVII entre colonos y pueblos nativos de América, aunque hoy se festeja como un día para agradecer y reunirse en familia.

El príncipe Harry, que cada vez parece más integrado en la cultura estadounidense, ha celebrado este día junto a Meghan Markle y sus hijos, Archie y Lilibet, de forma solidaria. Los duques de Sussex y sus pequeños se han dedicado a preparar y empaquetar platos frescos y de gran calidad destinados a personas en situación vulnerable. La actividad se enmarca dentro del trabajo de su Fundación Archewell, realizada esta vez junto a Our Big Kitchen Los Ángeles, una cocina comunitaria sin ánimo de lucro.

Durante una jornada especialmente provechosa, Harry, Meghan y los niños se involucraron en cada fase del proceso, como reflejan las imágenes compartidas en la web de Archewell. Con gorros y delantales personalizados con el nombre de la organización, la familia se puso manos a la obra: picaron pimientos, los repartieron en bandejas con carne y arroz y moldearon masa para galletas. Aunque los rostros de Archie, de 6 años, y Lilibet, de 4, no aparecen, sus padres muestran una expresión de satisfacción más que evidente.

Junto a sus hijos, el duque y la duquesa de Sussex preparan y preparan comidas para el Día de Acción de Gracias Eric Charbonneau Fundación Archewell

Los menús elaborados se entregan a escuelas, refugios, residencias de mayores y diversas entidades comunitarias locales que prestan apoyo a quienes más lo necesitan. Cada año, OBKLA reparte más de 70.000 raciones equilibradas, promoviendo además el apoyo mutuo, el sentido de comunidad y el sentimiento de pertenencia, según detalla la fundación de los Sussex.

Una muy buena forma de enseñar a sus hijos valores como la solidaridad, el aprecio a la comunidad y el agradecimiento a lo que tienen. Además, y aunque no fuera el objetivo principal, este voluntariado ayuda a los duques de Sussex a sumar puntos en lo que a su reputación se refiere. La caída en desgracia del príncipe Andrés ha reequilibrado la balanza entre los más odiados y queridos de la realeza británica, y aunque el príncipe Harry y Meghan Markle todavía se encuentran muy alejados del príncipe Guillermo y Kate Middleton, este tipo de acciones ayudan a mejorar su imagen de cara a la opinión pública.

Cuestiones baladíes para muchos, pero de vital importancia en el caso de personas que se ganan la vida con su nombre y marca personal. Para ellos lo es todo.