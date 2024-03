Por qué Kate Middleton está recibiendo quimioterapia preventiva

La princesa de Gales sorprendió ayer a todo el mundo al anunciar que padece cáncer, una enfermedad que le fue descubierta tras la cirugía abdominal a la que se sometió el pasado mes de enero. Además, revelaba que se sometería, por prescripción médica a ciclos de quimioterapia preventiva. Según asegura el DR. Mangesh Thorat, subdirector de la unidad de ensayos clínicos de Bartas en el centro para la prevención del cáncer de la universidad Queen Mary, a Sky News, "no es común descubrir un cáncer después de una operación, pero tampoco es infrecuente". "A menudo nos encontramos con esto porque las exploraciones que realizamos antes de la operación a menudo tienen sus limitaciones. Cuando las cosas se miran bajo el microscopio, después de que se extrae un órgano, se obtiene una resolución mucho mejor y luego se detecta el cáncer", agrega.

La quimioterapia utiliza medicamentos agresivos para atacar los tumores y generalmente se administra para tratar el cáncer directamente o reducir un tumor en preparación para la cirugía. Como en el caso de Kate, la quimioterapia también se puede utilizar como opción preventiva con la esperanza de detener la reaparición del cáncer.

¿Qué implica el tratamiento?

La quimioterapia preventiva se administra con mayor frecuencia mediante goteo intravenoso o pastillas, que luego se distribuyen por todo el cuerpo a través del torrente sanguíneo. Dependiendo del tipo, la quimioterapia se puede administrar en un hospital o incluso en el propio domicilio. Existen más de 100 tipos de medicamentos de quimioterapia. Todos funcionan de manera similar, circulando por la sangre para detener la reproducción de las células cancerosas en cualquier parte del cuerpo, matándolas antes de que tengan la oportunidad de dividirse. Esto evita que crezcan y se propaguen por el cuerpo.

¿Cuáles son los efectos secundarios?

Cancer Research UK señala que "el hecho de que los fármacos de quimioterapia eliminen las células en división ayuda a explicar por qué la quimioterapia provoca efectos secundarios. Los tejidos corporales están formados por miles de millones de células individuales. Una vez que el cuerpo adopta la forma adulta, las células no se dividen ni se multiplican mucho. Solo lo hacen si necesitan reparar algún daño. Sin embargo, algunas células todavía se dividen en adultos completamente desarrollados, como las que se encuentran en el cabello (que crece constantemente) y la piel (que se renueva todo el tiempo). Debido a que el tratamiento afecta indiscriminadamente a los tejidos del cuerpo, independientemente de si son cancerosos o no, puede provocar efectos secundarios como caída del cabello, fatiga y hematomas. No obstante es frecuente que un paciente sometido a quimioterapia tome otros medicamento específicos para ayudar a mitigar o combatir algunos de estos síntomas.

Los síntomas suelen desaparecer cuando finaliza el tratamiento.