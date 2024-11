Quién es Laura Warshauer, la "amiga" que ha publicado fotos íntimas de Kate Middleton

Laura Warshauer, amiga de Kate Middleton de la Universidad de St. Andrews, ha causado sensación tras publicar unas fotos de la princesa de Gales de aquella época. Entonces la que ahora es la esposa del príncipe William estudiaba Psicología antes de cambiarse a Historia del Arte.

Aunque la foto fue publicada por la artista hace unos meses, no ha sido hasta ahora que Laura ha dado una explicación. La foto fue tomada en St. Andrews, en Escocia, durante el 19 cumpleaños de un amigo apodado "Ollie, el peludo". "Allí teníamos de todo, cocinaba lasaña y toffee para todos. Cenas los domingos por la noche en la tercera planta del dormitorio", canta Laura Warshauer, alias Gigi Rowe, su nombre artístico, en la canción "To Will and Kate, meet me at exit 109". Fue la época en la que conocería a William de Inglaterra.

Laura Warshauer, de padre estadounidense y madre francesa, fue una de las amigas más íntimas de la pareja y, en abril de 2011, con motivo de su boda les dedicó esta canción, cuyo vídeo muestra fotos de los tres y de otros compañeros de esa etapa.

Junto a la primera foto que Warsjauer compartió junto a Kate escribía: "¡ Enviando mucho amor a Kate Middleton, la futura reina de Inglaterra y mi antigua compañera de dormitorio! Aquí estamos en Hope Street, en una noche de fiesta. Tengo recuerdos preciosos de Kate. Es la persona más dulce, cariñosa, realista y genuina que conozco, y es increíble verla brillar e inspirar al mundo con su compasión y valentía".

Poco después, aprovechaba también para promocionar su debut como escritora: "Compra tu ejemplar y únete a mí en este viaje", destaca en un vídeo en el que anuncia la publicación de "Mi creatividad me está matando".