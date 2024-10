Quién es el tercer "hijo" de Carlos III que le está amargando su viaje a Australia

El viaje de Carlos III y su esposa Camilla a Australia es el primero de gran envergadura desde que diagnosticaron cáncer al rey y se ha cuidado al milímetro. Aterrizaron en Australia el viernes 18 de octubre y hoy inician su gira. A la preocupación por su salud se ha sumado la amenaza de Simon Charles Dorante Day, un británico de 58 años que reside en Australia. Desde hace años asegura que es el primogénito del monarca, lo que le lleva a reclamar el trono.

Realmente ya lo anticipó en mayo cuando se preguntó a sí mismo en un vídeo que difundió en sus redes sociales cuál debería ser su plan. "Bueno, sería muy tonto si no tomara medidas cuando él entra en la misma jurisdicción que yo. Pero creo que sería aún más tonto si revelara mis intenciones prematuramente". Estas palabras fueron suficientes para extremar el servicio de protección y la seguridad de los monarcas durante su estancia en Australia.

Dorante Day nació en la localidad inglesa de Portsmouth el 5 de abril de 1966 y ocho meses después fue entregado en adopción. En esa época, el rey tenía 16 años y la reina uno más. Él sostiene que fue su abuela adoptiva, que había trabajado para la reina Isabel II, la que sugirió la solución de la adopción para el bebé. La Casa Real británica ha hecho caso omiso a sus insistentes peticiones de prueba de ADN con la que confirmaría si tiene o no razón y si, como él pide, tendría alguna posibilidad de ocupar el puesto de heredero que ahora ostenta el príncipe William. No desiste y expresa en público y en privado la frustración que le causa el rechazo.

Según la narrativa que él ofrece, su madre biológica sería Camilla, un dato que tumba su versión por su falta de concordancia con las biografías de los monarcas. Dice que tiene un recuerdo lejano de visitas a una mujer que, en su opinión, perfectamente podría ser la actual reina. Los datos de su nacimiento son confusos y no existen registros en el hospital donde se cree que llegó al mundo, pero nada de esto es suficiente para dar credibilidad a la historia que él cuenta.

No le faltan seguidores que se empeñan en encontrar parecidos de él o de su hijo con miembros de la Familia Real. En su insistencia, el hombre cuenta cosas como que se tuvo que someter a operaciones estéticas durante su infancia para eliminar cualquier similitud. Esas intervenciones incluyeron el cambio de color de sus ojos, azules de nacimiento, y la extracción de dientes para modificar su sonrisa. Y añade que envió cartas a Isabel II pidiéndole ayuda para resolver su caso. En estas misivas firmaba con su nombre seguido de "Su nieto primogénito".

La primera vez que tuvimos conocimiento de la existencia de Dorante Day fue en 2017 y desde entonces sus apariciones en los medios de comunicación han sido recurrentes. Una de las mayores preocupaciones en el entorno de Carlos III es el perfil psicológico de este hombre y el nivel de emociones negativas acumuladas a lo largo de estos años. No obstante, desde hace tiempo se siguen de cerca sus movimientos y comportamientos, algo que él desmiente: "No he recibido ningún consejo para no viajar cerca del rey Carlos y la reina Camila".

Aunque llegaron el viernes a Sidney, donde fueron recibidos por las autoridades del país en medio de una tromba de agua que obligó a Camila a sacar el paraguas, no han iniciado su agenda hasta hoy. Cumplen así la recomendación de reposo del equipo médico del rey Carlos, que se encuentra en pleno proceso de tratamiento del cáncer que le diagnosticaron a principios de años. Los reyes pondrán punto final a su gira australiana el marte 22 de octubre y, desde allí, se dirigirán a Samoa, donde participarán en una reunión de jefes de Gobierno de la Mancomunidad Británica de Naciones.