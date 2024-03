El Rey Juan Carlos se asienta en España

El Rey Juan Carlos ha conseguido el visto bueno de su médico de confianza, su íntimo amigo, el doctor Eduardo Anitua. Con su permiso por bandera, ya se ha echado a la mar. Lo hace para entrenar la estrategia a seguir en las regatas de Sanxenxo, que darán comienzo este mismo fin de semana, primera cita de la liga española de la clase 6 metros. El pasado día 13 de marzo pisó suelo patrio aterrizando en Vitoria, procedente de Ginebra, donde se sometió a una batería de pruebas médicas. Después voló a Vigo, para luego coger un coche que le llevó a casa de su otro incondicional, Pedro Campos, presidente del Real Club Náutico de Sanxenxo. Ya en Pontevedra, su destino predilecto en sus visitas a España, ha protagonizado inesperadas anécdotas.

El Rey Juan Carlos en Sanxenxo con un perro besucón Europa Press

Aunque la intención del Emérito es pasar desapercibido para no acaparar demasiada atención, lo cierto es que sus pasos están siendo seguidos con gran interés. El jueves no pudo salir a navegar a bordo del Bribón porque el tiempo no acompañaba, pero este viernes sí ha medido sus fuerzas junto a su hija, la infanta Elena, y el equipo con el que se alzó como campeón del mundo en esta disciplina. Antes de subir a la embarcación charló animadamente con su tripulación, así como con una mujer que llevaba un perro en brazos. El can no entiende de protocolos y tan solo se guía por su intuición. Así no dudó en lamer la cara del padre del Rey Felipe VI, que recibió este gesto de cariño con simpatía, correspondiéndole con caricias y carantoñas.

Los planes del Rey de instalarse en España

Más allá del periplo que ha devuelto al Emérito a disfrutar de los placeres de su país y de la inestimable compañía de su hija Elena, mucho se habla de su fecha de regreso a Abu Dabi. La intención de Don Juan Carlos es perpetuar su liderazgo en las regatas, lo que pasa por participar en la primera prueba de este fin de semana en Sanxenxo. También en las otras cinco citas agendadas en el campeonato: el 20 y 21 de abril; el 17, 18 y 19 de mayo; el 14, 15 y 16 de junio; el 12, 13 y 14 de julio; y el 27, 28 y 29 de septiembre. Con ello, su presencia en territorio patrio este 2024 se intensificará notablemente respecto a años anteriores, desde que fijase su residencia en los Emiratos Árabes.

El Rey Juan Carlos y la infanta Elena Gtres

Esto ha dado pie a que se especule con la posibilidad de que el Rey Juan Carlos se asiente en España. No quiere vivir a caballo entre Abu Dabi, Ginebra –donde cada vez pasa más tiempo- y nuestro país. De ahí, por mera practicidad, estudia la posibilidad de pasar más tiempo entre nuestras fronteras, llegándose a afirmar que estará hasta otoño. Lo cierto es que fuentes consultadas por LA RAZÓN aseguran que sus planes se fijan con las miras cortas, dejando claro que, por el momento, sí que pasará la Semana Santa aquí, para después regresar a Ginebra. Pero no solo las regatas están marcadas en su calendario personal y le obligarían a abandonar su residencia habitual en Emiratos Árabes. En sus planes también está acudir a la boda del alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, con su prometida, Teresa Urquijo. También otro evento familiar, el que reunirá a los Borbón en la misa funeral en memoria de su sobrino, Fernando Gómez-Acebo, fallecido a los 49 años el pasado día 1 de marzo por complicaciones en su enfermedad respiratoria crónica. Esta ceremonia será realizará en la más estricta intimidad.