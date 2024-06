El Rey Juan Carlos, en España: ¿estará con el Rey Felipe en el décimo aniversario de su coronación?

El próximo 19 de junio es un día especial para la Casa Real española, al conmemorarse el décimo aniversario de la ascensión al trono del Rey Felipe VI. Con motivo de los faustos por la década que ha transcurrido desde su coronación, desde palacio se preparan actos acogidos en la agenda oficial y también otros que tendrán carácter privados y, por supuesto, de los que no dará cuenta el departamento de comunicación de la casa. Aunque aún no se han dado a conocer todos los detalles de lo que rodeará a tan señalada fecha, ya se especula con la posibilidad de que el Rey Juan Carlos esté al lado de su hijo en tan importante día, aunque sea de puertas para dentro, pues se tiene especial cuidado en que el Emérito no eclipse a su sucesor en el trono en actos de carácter oficial. De ahí que, si hay un encuentro, éste tendrá que ser privado y lejos de la gran expectación que va creciendo ante tal posibilidad.

Felipe VI y Don Juan Carlos Archivo Archivo

Madrid se vestirá de gala el próximo martes 18 de junio, víspera del décimo aniversario de la coronación del Rey Felipe VI. Se tiene previsto un acto homenaje en su honor, pero también que las calles de la capital estén adornadas con su rostro, como así harán algunos de los edificios más emblemáticos o incluso el transporte público de la ciudad. Madrid se entregará de lleno a los faustos orquestados para celebrar diez años en el trono del marido de la Reina Letizia. Pero las miradas no están todas fijadas en la capital patria, sino también se desvían al norte, concretamente a Sanxenxo, Pontevedra, donde está desde este miércoles 12 de junio el Rey Juan Carlos, dispuesto a disfrutar de una nueva etapa en el Trofeo Turismo de Galicia, en el que participará en la categoría de 6 Metros.

El Emérito ha aterrizado a las 17 horas de este miércoles en el aeropuerto de Vigo, a bordo de su avión Bombardier Challenger 350 en el que suele salvar las distancias. Lo hacía procedente de Abu Dabi, pero antes de tomar tierra en Galicia hizo escala en Vitoria, donde le esperaba su tradicional chequeo médico, confiado una vez más a su buen amigo, el doctor Eduardo Anitua. Después de recibir el visto bueno y comprobar que su salud es de hierro, puso rumbo a Sanxenxo, donde le esperaba su otro incondicional, Pedro Campos, que ejerce de anfitrión una vez más. En tierras gallegas estará, al menos, hasta el próximo domingo 16 de junio, día en el que finaliza la competición por la que volverá a echarse a la mar a bordo del ‘Bribón’.

El rey Juan Carlos saluda en el Club Náutico de Sanxenxo, tras navegar en la VIII Regata Rey Juan Carlos I Corte Inglés. Lavandeira jr EFE

La duda está en qué hará después de disfrutar de su pasión por este deporte acuático y si alargará su estancia en territorio español unos días más. Bien podría aprovechar su última visita a Sanxenxo para arropar al Rey Felipe VI en la celebración del décimo aniversario de su coronación. Como decíamos, no se le espera en los actos principales orquestados por Casa Real y el Ayuntamiento de Madrid para tal acontecimiento, aunque no se descarta que pueda tener tan bonito gesto con su hijo de manera privada, lejos de los flashes y la atención mediática. Una opción que poco a poco comienza a comentarse en los mentideros del cuore o los círculos palaciegos, aunque aún no haya confirmación oficial, ni se la espera, pues desde Zarzuela tan solo se aclaran aquellos actos recogidos en la agenda oficial y sobre los miembros en activo de la institución.