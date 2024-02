Victoria Federica se va de cumpleaños mientras su madre se encuentra con su exnovio

Victoria Federica no se pierde un sarao, y mucho menos se trata del cumpleaños de su amiga. Sofía Roca de Togores, una de sus íntimas con la que, además, comparte alma mater, el College for International Students (CIS), alcanzó ayer los 22 años. Lejos de la exclusividad y elitismo que suelen ofrecer los lugares por los que la hija de la infanta Elena y su grupo de VIP's se decantan para sus celebraciones, en esta ocasión optaron por el bar Las Tablas, un local sito en la zona de Diego de León de Madrid muy conocido por sus precios populares y ambiente de barrio.

La nieta de los Reyes Juan Carlos I y Sofía sorprendió a Roca de Togores, junto al resto de su cuadrilla, con una bonita tarta de cumpleaños, al tiempo que entonaban el "Cumpleaños feliz". Un momento muy especial que emocionó a la anfitriona, a punto de llorar de alegría. "No se puede ser mejor persona que esta niña. Te quiero muchísimo", dijo Victoria Federica.

Victoria Federica celebra el 22º cumpleaños de Sofía Roca de Togores Redes sociales

En otro punto de la ciudad, su madre, la infanta Elena, también se dejaba ver en un acto público por razones solidarias. La duquesa de Lugo mostró su apoyo a la causa "La sonrisa de María", un proyecto que promueve la investigación sobre la enfermedad del sarcoma de Ewing en el Hospital Infantil Niño Jesús. La filantrópica iniciativa tiene la firma del torero Gonzalo Caballero, exnovio de Victoria Federica, que pretende recaudar fondos para ayudar a los niños que padecen la enfermedad.

Además del propio diestro y la infanta Elena, también aportaron su granito de arena a esta velada solidaria otros rostros conocidos como Isabel Díaz Ayuso, José Luis Martínez Almeida, Carla Pereyra, Carlos Sobera, José Ribagorda o Álvaro Morata y su mujer, Alice Campello.

La infanta Elena, en un acto solidario junto a Gonzalo Caballero e Isabel Díaz Ayuso Gtres

Victoria Federica y Gonzalo Caballero mantuvieron una relación durante cerca de un año, y decidieron tomar caminos separados para que el torero se centrara en su carrera. "He estado saliendo con Victoria unos meses, pero he tomado la decisión de no tener una relación seria porque quiero centrarme en mi profesión", señaló en una entrevista en la revista "¡Hola!". Aun así, han seguido siendo amigos y él solo tiene palabras buenas para su ex y su familia: "Victoria es maravillosa, con unos valores y una educación que harían que cualquiera se enamorada de ella. Tiene un corazón único… No queda hoy gente así".

Como muestra de esta complicidad que sigue existiendo, la infanta Elena no quiso perder la oportunidad de acompañar a su exyerno en esta noche solidaria y, de paso, apoyar también la investigación contra el sarcoma de Ewing.