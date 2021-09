Así es el documental sobre Britney Spears que estrena Netflix

Gente

#FreeBritney

El próximo día 29 de septiembre tiene previsto celebrarse una audiencia en la Corte Superior de Los Ángeles que podría decidir el futuro de la tutela legal de la cantante. Un momento decisivo para Britney Spears que coincide con el estreno, tan solo un día antes, del esperado documental sobre su carrera.

La película, que verá la luz en la plataforma Netflix, surge después de que “Framing Britney”, un documental del diario The New York Times, expusiera su caso con gran éxito de audiencias, al que se sumó la BBC con “The Battle for Britney”. Grandes proyectos televisivos en los que la cantante ha asegurado no sentirse cómoda y estar disgustada por explotar su dramática situación personal.

El documental, que llevará por título “Britney vs Spears”, analizará los giros que ha dado la vida de Britney al pasar de ser una artista infantil a una diva del pop y finalmente a vivir presa de su fama y de sus problemas mentales. Contará además con entrevista exclusivas y testimonios de gente muy cercana a la carrera de la artista y a todo el entramado que rodea la tutela legal que controla su vida desde hace más de 13 años.

Un esperado estreno que se lanzará el próximo 28 de septiembre, un fecha que que no ha sido elegida por casualidad ya que el mundo entero espera con inquietud las resoluciones de la próxima audiencia de un caso que dio la vuelta al mundo con la angustiosa declaración que Britney ofreció el pasado 23 de junio.