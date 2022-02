Lali Espósito: “La monogamia es una falsa estabilidad”

Se llama Mariana pero es conocida artísticamente como Lali Espósito. Actriz, cantante y compositora, la treintañera de origen argentino ha llegado a España para revolucionar el mundo de la interpretación con la última temporada de «Sky Rojo», donde comparte pantalla con, entre mucho otros, el actor Miguel Ángel Silvestre, Verónica Sánchez, Asier Etxeandia o el cantante de reguetón puertorriqueño y pareja de Rosalía, Rauw Alejandro, que se incorpora al elenco en esta tercera entrega de la exitosa serie de Netflix, creada por creada por Álex Pina y Esther Martínez Lobato.

Puede presumir de llevar más de doce años delante de las cámaras desde que empezase su carrera en las telenovelas argentinas, como es el caso de «Floricienta», hasta su fichaje por la serie de moda española. Una faceta que compagina con sus canciones, ya conocidas a nivel internacional. Desde muy pequeña tenía claro que quería dedicarse al mundo de la música y la interpretación. Auténtica, espontánea y con las ideas muy claras, la protagonista hablará en estas líneas de cine, música, sus ideas feministas y la concepción liberal que tiene del amor, además de su secreto para tener más de diez millones de seguidores en Instagram. Pasen y lean.

Bienvenida a España, espero que la estén tratando bien.

Me están tratando increíble, aunque estoy subiendo unos kilitos entre las birras y los jamoncitos (risas).

Inmersa en la grabación de la tercera de temporada de «Sky Rojo» para Netflix y a la vez con sus canciones.

Mis proyectos están resultando muy interesantes. Yo mezclo la música con la ficción y ya estoy acostumbrada a dividirme, pero la verdad es que con las dos ramas del arte estoy en un gran momento. No me puedo quejar.

¿No le resulta difícil compaginar las dos cosas?

La verdad es que desde fuera yo entiendo que se pueda ver como extraño que lleve las dos cosas por todo lo alto. En mi país decían algunos medios que había abandonado la actuación porque estaba haciendo música, pero lo cierto es que a base de mucho trabajo he podido hacer las dos cosas.

¿Y la vida personal para cuándo?

Es complicado, porque sí que a veces me lleno con el trabajo y todo lo que tiene esta presión, pero todavía puedo tomarme una cerveza con mis amigos o decirle a mi madre que me visite. La persona es la que siempre tiene que sostener al artista y sino vivo todas las cosas, no tendría nada que contar.

Lali Espósito en 'La Resistencia' FOTO: La Razón

¿Cuál es su secreto para tener más de diez millones de seguidores en redes sociales?

No tengo ni idea, supongo que ha sido el trabajo de año tras año. Yo soy como me muestro aunque las redes las uso sobre todo para mostrar mis vídeos, fotos y cosas relacionadas con mi trabajo, pero con temas personales no suelo hacerlo. No me parecen tan divertidas, la verdad.

¿Cómo gestiona las críticas? ¿Lo lleva bien?

Te voy a ser totalmente franca, y es que te prometo que nunca he tenido un episodio en redes en el que un comentario me haya tocado la fibra o me haya incomodado. Hay cosas que molestan pero tengo el chip bien instalado para pensar que esas personas que escriben comentarios destructivos están mal, y entonces me pongo en su lugar y en la frustración que deben sentir. Yo, por mi parte, intento mandarles a todos la mejor energía posible.

La importancia de hacer hincapié en la problemática de la salud mental.

Los humanos somos muy hipócritas. Conozco personas que se quejan del bullying y luego son los primeros que atacan. Yo es que no soy una persona violenta y nunca haría sentir mal a otra persona, y si lo hago, pido disculpas.

Oye, ¿por qué ha causado tanto revuelo su «misteriosa» relación con el futbolista argentino Messi?

Decían que me seguía en redes sociales pero nunca lo hizo. Yo sí le seguía a él porque lo admiro, y lo metí en mi lista de mejores amigos. Yo veía que el miraba mis historias, y hasta ahí. Ha tenido más impacto de lo que luego realmente ha sido.

El director de cine argentino Gonzalo Tobal y los actores argentinos Lali Esposito y Leonardo Sbaraglia posan a su llegada al estreno de la película "Acusada"/ Efe

Hace poco confesó que usted en el amor era partidaria de las relaciones abiertas.

Yo tenía miedo porque siempre estuve metida en eso de la monogamia, que para mí es representa a una falsa estabilidad. Creo en las relaciones abiertas, y si es un tema tabú es porque la gente siempre termina llevándolo a un terreno sexual, y no es así. Ahora estoy en una búsqueda personal, y prefiero ser honesta y no limitarme a mí a vivir cosas que siento en ese momento, y eso no quita para que yo ame profundamente a otra persona.

¿Hay límites en esa búsqueda personal?

El mismo límite que tenemos todos: el respeto. La libertad no es libertinaje, porque eso es ser simplista.

Se ha proclamado feminista en varias ocasiones... ¿Cuál es su mensaje?

Lo primero que aprendí cuando empecé a escuchar a feministas a las que admiraba, es que el feminismo es una cuestión pura y dura de empatía. Es ser una persona empática, tener los ojos abiertos y verte en el espejo de la otra mujer. Yo por el momento soy una aprendiz en esto del feminismo.