Johnny Depp y Amber Heard, cara a cara: así ha sido el primer día del juicio por difamación

Este martes, Johnny Depp y Amber Heard se han visto las caras de nuevo en un tribunal de Virginia tras una demanda por difamación, que el actor presentó contra su ex mujer en 2018. Se trata del último capítulo de una larga lucha legal entre las dos estrellas de Hollywood.

Se trata concretamente de una columna que la actriz escribió ‘The Washington Post’ en 2018 refiriéndose a sí misma como una “figura pública que representa el abuso doméstico”, y aunque no citaba en ningún momento a Depp, el abogado Benjamin Chew, dijo a los jurados este martes que estaba claro que Heard se refería al protagonista de Hollywood.

Johnny Depp y su abogado Ben Chew FOTO: BRENDAN SMIALOWSKI / POOL EFE

Añadió, además, que la actriz publicó el artículo en vísperas del estreno de “Aquaman”, su película más importante hasta la fecha, para conseguir publicidad y avanzar en su carrera: “Al elegir mentir sobre su marido para su propio beneficio personal, Amber Heard cambió para siempre la vida del señor Depp y su reputación. Le oirán decir el terrible impacto que ha tenido en su vida”.

J. Benjamin Rottenborn, abogado de Heard, dijo en su declaración inicial que Depp estaba tratando de engañar al jurado con “locas teorías de conspiración” y que su clienta estaba diciendo la verdad sobre el “horrible” abuso que sufrió, pero el caso es realmente sobre una estrecha cuestión jurídica: si el artículo de opinión de Heard era una libertad de expresión protegida por la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos.

Amber Heard junto a su abogado FOTO: BRENDAN SMIALOWSKI / POOL EFE

“El equipo del Sr. Depp va a intentar convertir este caso en una telenovela. ¿Por qué? No estoy muy seguro, porque las pruebas no son bonitas para el señor Depp”, aseguró Rottenborn.

Un juez de la corte estatal en el condado de Fairfax, Virginia, está supervisando el juicio, que se espera que dure seis semanas y podría contar con posibles testigos que podrían subir al estrado como el ex novio de Amber Heard y director ejecutivo de Tesla, Elon Musk, con el que se envió mensajes de texto sobre Depp o el actor James Franco.