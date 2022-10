Acusan a Travis Scott de haber sido infiel a Kylie Jenner: el rapero se defiende

Lo cierto es que desde que empezasen su relación, Kylie Jenner y Travis Scott han pasado por numerosas idas y venidas, e incluso los rumores apuntaban a que ambos mantenían una relación abierta en la que tan solo él mantenía relaciones sexuales con otras mujeres. Sea como fuere, hace ocho meses la pareja tuvo su segundo hijo en común, lo que parecía consolidar su historia de amor y zanjar las habladurías; pero no ha sido así, ya que ahora acusan al rapero de haberle sido infiel a la empresaria con su ex, la influencer Rojean Kan.

Fue en 2013 cuando ambos fueron vinculados por primera vez y muchos seguidores sospechan que desde entonces, nunca terminaron su relación por completo. Unos rumores que han cobrado más fuerza en las últimas semanas, y es que Travis Scott y Rojean Kar han vuelto a coincidir, esta vez en la grabación de un videoclip del rapero; lo que ha hecho saltar todas las alarmas.

Ante tal polémica Scott se ha visto obligado a aclarar los rumores a través de sus redes sociales: “Una persona no invitada comenzó a esparcir fotografías de lo que se suponía era un set cerrado mientras estaba dirigiendo mi vídeo. No conozco a esta persona. Nunca he estado con esta persona”, negando así su vinculación con Rojean Kan.

Mientras que la influencer, atónita con las palabras del rapero, también le ha querido responder mediante la misma red social: “¿Decir que no me conoces y que nunca has estado conmigo cuando definitivamente has estado conmigo, cuando todos te han visto conmigo, cuando tengo fotos y videos tuyos conmigo? Vamos. Vamos, señor”. Además, la influencer no ha dudado en afirmar que Travis Scott engaña Kylie Jenner cada noche, algo que ha enfurecido al cantante, que ha comenzado una guerra de indirectas en Instagram; aunque por el momento ni rastro de respuesta de la pequeña del klan Kardashian.