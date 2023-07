La cara oculta del glamour de las «tops model» de los 90

Marcaron una época en la industria de la moda. Dominaban las pasarelas de todo el mundo y las grandes marcas se las rifaban. Con ellas nació el término «top model», solo equiparable al glamour que años después supondría lucir las alas de los ángeles de Victoria’s Secret. Ahora, cuatro de las supermodelos más grandes de esa década se preparan para descubrir cómo llegaron a dominar la industria de la moda en una docuserie de AppleTV+ llamada»The Supermodels».

El nuevo documental pretende mostrar el deslumbrante ascenso a la cima de Cindy Crawford , Linda Evangelista, Naomi Campbell y Christy Turlington, pero lo que probablemente no tocará sean los muchos escándalos y tragedias que sucedieron a las exreinas cuando se bajaron de las pasarelas. Cada una de ellas se enfrentaba a su propia cuota de controversias, incluidas numerosas demandas, un procedimiento cosmético fallido e incluso denuncias de agresión.

Naomi Campbell, de 53 años, originaria de Londres, comenzó a modelar después de que el jefe de Synchro Model Agency la descubriera a los 15 años durante un viaje. Consiguió su primera portada, British Elle, antes de cumplir 16, y su carrera pronto despegó. Ha desfilado para Versace, Marc Jacobs, Yves Saint Laurent, Diane Von Fustenberg, Prada, Chanel, Givenchy, Dolce & Gabbana, Burberry, Karl Lagerfeld, Christian Dior, Ralph Lauren, Tommy Hilfiger, Michael Kors y Valentino, entre otros.

Brutalmente desfigurada

Se ganó a pulso su mal temperamento al meterse en múltiples altercados y se ha enfrentado a un total de cuatro condenas como resultado de sus arrebatos. Fue acusada de golpear a una de sus asistentes personales en la cabeza con un teléfono, agarrar a otra por el cuello y mantener a otro empleado como «rehén» en un hotel.

British supermodel Naomi Campbell ALEXANDRE MENEGHINI AP

Linda Evangelista, de 58 años, de Ontario, Canadá, comenzó tambien siendo una adolescente. Con 16 años participó en el concurso de belleza Miss Teen Niagara, donde llamó la atención de alguien de Elite Model Management. Voló a Japón para trabajar, pero salió huyendo cuando la obligaron a quitarse la ropa y tomar fotos desnuda en contra de su voluntad. Se alejó de la industria dos años. Volvió en 1984 después de firmar con Elite Model Management. Posó para «Vogue», «Cosmopolitan», «Glamour», «Elle» y «Marie Claire», y se pavoneó en desfiles de grandes marcas como Chanel, Valentino, Dolce & Gabbana, Ralph Lauren y Giorgio Armani a lo largo de los 90 y 2000s.

Desapareció en 2016, y luego reveló que una rara reacción a un procedimiento para reducir la grasa había dejado su rostro desfigurado. En el verano de 2022, regresó a la moda. Posó para un anuncio de Fendi y apareció en la portada de septiembre de ese año de British Vogue. Durante la sesión, el maquillador Pat McGrath reveló que usó cinta adhesiva para estirar la mandíbula y el cuello hacia atrás, que cubrió con bufandas y sombreros.

Linda Evangelista MAC Cosmetics,Michael Thompson AP

En cuanto a Cindy Crawford, de 57 años, nacida en DeKalb, Illinois, comenzó su carrera como modelo para una tienda local durante la escuela secundaria. Después, firmó con una pequeña agencia, que se vendió a Elite Model Management. A los 17, participó en el concurso Look of the Year de Elite y llegó a las finales nacionales, lo que la ayudó a convertirse en el centro de atención. En los 90, posó en la portada de «Vogue», «W», «People», «Harper’s Bazaar», «Elle», «Cosmopolitan» y «Allure» y, también desnuda, para Playboy en 1988 y 1998. Además, pisó la pasarela de Chanel, Versace, Dolce & Gabbana, Christian Dior, Calvin Klein, Ralph Lauren, Michael Kors, DKNY y Valentino, entre otros.

Se enfrentó a su propio escándalo en 2009, cuando su esposo se vio envuelto en una demanda que alegaba que había agredido sexualmente a dos de sus exempleadas.

También Christy Turlington, de 54 años, de Oakland, California, fue descubierta siendo una niña. Apareció en «Vogue», «Harper’s Bazaar», «Elle», «Marie Claire», «L’Officiel», «Glamour» y «Cosmopolitan»; y posó en campañas para Calvin Klein, Chanel, Yves Saint Laurent, Marc Jacobs, Prada, Valentino, Versace, entre otros. Hace unos años admitió haber ayudado sin saberlo a hombres depredadores durante sus décadas como icono de moda.

Mascó, Sastre y Silva, las tops «made in Spain»

El conocido como «big six» de los 90 no reúne a todas las mujeres que protagonizaron las pasarelas en esos años, pero sí a las seis «tops» que coparon las portadas de las revistas más prestigiosas en moda. Además de la alemana Claudia Schiffer, las británicas Naomi Cambell y Kate Moss y las americanas Cindy Crawford, Christy Turlington y la canadiense Linda Evangelista, la lista podría haberse ampliado con Valeria Mazza, Stephanie Seymour, Elle Macpherson, Eva Herzigova, Helena Christensen, Milla Jovovich o incluso la italiana Carla Bruni, sin descartar a nuestras «tops model» españolas Judith Mascó, Inés Sastre o Eugenia Silva que también, en esos años, pisaban fuerte.